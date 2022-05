Aníbal Pachano desmintió a Wikipedia por una grave fake news

Aníbal Pachano habló de uno de los mitos más grandes en torno a su vida y responsabilizó a Wikipedia por no poder eliminar la información de su biografía.

A pocos días de estrenar Así...vuelvo, el espectáculo con el que se retira oficialmente de los escenarios como artista del music hall, Aníbal Pachano puso fin a uno de los mitos más grandes sobre su vida. "No logro que lo omitan", sentenció en una entrevista.

Entrevistado por Gustavo Lladós (La Nación), Pachano respondió si era cierta la información que afirma que de adolescente participó en el programa Alta tensión y que por haber quedado eliminado intentó suicidarse. "Sí y no. Resulta que mi mejor amigo de la secundaria era el hijo del director de Canal 13. Entonces entré por él directamente al mundo de la televisión. ¡Bah! a sus pasillos. Allí conocí a Ástor Piazzolla, a Horacio Ferrer y a Amelita Baltar, gente muy grosa. Y también conocí a Fernando Bravo, que conducía Alta tensión", contó.

"Luego, como caradura, me presenté a una prueba para el programa en la cancha de San Lorenzo, y como yo era un enano y el resto todos altísimos, obviamente no me eligieron y ahí termina la anécdota. Aún no termino de descubrir quién fue el que difundió eso de que después me quise matar", agregó, contundente. Al tiempo que le tiró "un palo" a Wikipedia por la difusión de la fake news: "¡Pero por favor: fue el invento de alguien que perdura a través de los años y que no logro que omitan en Wikipedia!".

Dónde será la temporada despedida de Pachano en Buenos Aires

El Teatro Regina (Avenida Santa Fe 1235, CABA), una de las salas porteñas más emblemáticas, que está ubicada abajo de la Casa del Teatro cobijará al espectáculo Así...vuelvo en su paso por la Ciudad de Buenos Aires. Además de Aníbal Pachano el elenco se completa con Mariano Magnifico, María Laura Cattalini, Nacho Pérez Cortés, Judith Cabral, Gonzalo Gerber, Yasmín Corti, Matías Vega, Victoria Molotok, Yanina Muzyka, Emmanuel Casal y Julia Montiliengo.

Meses atrás, Pachano conversó con Ignacio Dunand (El Destape) y habló sobre su decisión de retirarse de los escenarios y afrontar nuevos desafíos: "A los 66 años, la vida y los cuerpos cambian. Esta decisión de cerrar una etapa también es crecer. No me provoca tristeza decir basta, sé que algo mejor va a venir. Tengo ganas de hacer cine, dirigir obras de texto, otras situaciones que sí puedo hacer a mi edad".

"Un amigo me dijo por qué no estudiaba tap, algo que siempre me gustó de las películas de Hollywood. En Nueva York había quedado maravillado con espectáculos del coreógrafo Bob Fosse y con Evita. Al principio tomaba clases de tap como hobbie; hasta que conocí a Ana (Sans, ex-esposa). Cuando fuimos a vivir juntos generamos un proyecto llamado Botton Tap, una compañía de bailarines única en el mundo. Pusimos el baile en un lugar de privilegio, en los protagónicos", confirmó Pachano en dicha entrevista, sobre su transición de la arquitectura al sector artístico.

Así...vuelvo tendrá funciones desde el próximo sábado 7 de mayo en el Teatro Regina, con funciones diarias de jueves a domingos. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet o en boletería del teatro.