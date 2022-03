Ángela Leiva se calentó y paró un show en vivo: "Conmigo no"

La cantante se vio obligada a detener el concierto para llamarle la atención a un fanático por una actitud que no le gustó en lo absoluto.

Luego de finalizar las grabaciones de La 1-5/18, Ángela Leiva volvió a enfocarse por completo en su carrera musical. Gracias a la popularidad que le dio la telenovela, la cantidad de seguidores de la artista aumentaron notablemente, tanto así que le surgió la oportunidad de ampliar su gira y visitar otros países con su música. Esta semana, Leiva brindó un recital en Bolivia pero una situación inesperada la obligó a detener el show.

Es muy común que los fanáticos demuestren su admiración hacia los cantantes al arrojarle regalos al escenario: carteles, peluches e incluso celulares para que tomen fotos son algunos de los objetos más comunes. Sin embargo, en esta ocasión Ángela Leiva recibió un elemento bastante desagradable y decidió frenar su show para llamarle la atención al fanático que había tenido esa actitud.

Ángela Leiva brindó una serie de recitales en Bolivia, pero la situación se dio en específico en Santa Cruz de la Sierra. Entre la multitud que se acercó a disfrutar de la música de la cantante, un fanático cercano al escenario le arrojó un preservativo que justo cayó en los pies de la artista. Molesta por esta situación, Leiva detuvo la música y encaró al que había lanzado el objeto, ya que le pareció una actitud desubicada.

"Miren lo que encontré acá, lo que me regalaron", dijo Ángela mientras le pedía a los músicos que paren de tocar. "Me parece perfecto que se cuiden. Me parece perfecto. Me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino? Bueno...", continuó tajante Leiva mientras la multitud enloquecía por su actitud.

Una vez que Ángela detectó al fanático que le había arrojado el preservativo, le habló de forma directa. "Conmigo no lo va a usar. Solo va a tener que pensar en mí y arreglársela solo. Te lo devuelvo, papu", sentenció Leiva. Luego de devolver el objeto al público, la cantante dio la señal de volver a iniciar con la música y se olvidó del tema.

La despedida de Ángela Leiva de La 1-5/18

La oportunidad de protagonizar la ficción de El Trece le abrió las puertas a Ángela Leiva al mundo actoral. Por este motivo, cuando terminó de grabar la ficción se despidió del equipo con la emoción al flor de piel.

"Hace unos días con todo el equipo de la La 1-5/18 terminamos de grabar esta hermosa historia… días de melancolía, de sentimientos encontrados, de emociones… Tengo que agradecer inmensamente a Polka, a Adrián Suar y a todo el equipo de producción por darme la oportunidad de ser actriz. Un rol que desconocía, un mundo nuevo para mi, del cual me enamoré y aprendí muchísimo", comenzó por escribir la cantante junto a una video recopilatorio de los mejores momentos.

"Agradecida por dejarme ser esta GINA que idealice y preparé desde el día que recibí el primer libro, esa Gina que imaginaron los autores, esa Gina que se fue desarrollando en el set con la dirección y el trabajo en equipo… un personaje que pasa por todas las emociones, y todos los estados de una mujer valiente, resiliente y empoderada, un placer interpretarla", finalizó con gran orgullo.