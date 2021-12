Ángel de Brito bloqueó a dos famosos en Twitter: "Si tanto les jode"

El periodista de Los ángeles de la mañana (El Trece) estalló contra dos de las figuras mediáticas más populares del momento.

Ángel de Brito no se calló nada y reveló a qué dos famosos tiene bloqueados en sus redes sociales. El conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece) se mostró firme en su revelación, explicando las razones de la misma. "Si tanto les jode mi opinión", sentenció, ante la mirada estupefacta de las angelitas.

El animador contó cómo es su relación con la actriz Eugenia “La China” Suárez y el actor Benjamín Vicuña. Tras una pregunta de la periodista Pía Shaw, reveló que los bloqueó a ambos en sus redes sociales en el comienzo de su relación amorosa. “Cuando estábamos trabajando con Mariana (Fabbiani) a la tarde en DDM, no sé qué tema hicimos post Motorhome (en relación al escándalo que involucró a ambos actores). (Fue por) Algún comentario que hice (no lo voy a repetir porque les molestó a los dos). Me escribió “La China” y después Benjamín. Les expliqué por qué había dicho lo que había dicho, lo discutimos un rato largo y después les dije: ‘Tanto que les jode mi opinión, los bloqueo, chau’”, explicó.

Ángel de Brito no se calló nada

Y agrego: “Hicimos varias notas acá con ella en vivo en la época de ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza) hablando de la novela y de cosas personales, y cuando dimos la primicia de la separación, también le pedimos móvil, y ella lo dio. Y con Benjamín también hicimos móvil cuando estaba en España”.

“Si les jodían las cosas en las redes que no me sigan, que no me miren”, sentenció. Por otro lado, aclaró que la buena relación que mantiene con Pampita no influyó en su decisión de eliminar a "La China" de sus redes. Además, señaló que no tiene ninguna amistad con la modelo, conductora y esposa del empresario macrista Roberto García Moritan.

En clave de confianza, una de las periodistas del programa de chimentos, Mariana Brey, admitió que, hace algunos años, también tenía bloqueada en sus cuentas de redes sociales a su ahora compañera de panel Cinthia Fernández.