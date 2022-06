Andy Kusnetzoff se enojó con un oyente y lo destrozó en vivo: "Boludo"

El conductor se molestó cuando un llamado de dos oyentes que le hicieron una broma en su programa.

Andy Kusnetzoff interactúa a diario con los oyentes de su programa Perros de la Calle, donde escucha al público que le plantea diferentes historias de vida y junto a sus compañeros los aconsejan y le dan diferentes puntos de vista al respecto. Si bien las historias siempre son reales, esta vez el conductor fue víctima de una mentira que lo enojó al punto de enfrentar en vivo al oyente por haberlos engañado de esa forma.

Sonó el teléfono de una llamada entrante y del otro lado se escuchó un hombre de nombre Víctor, de Máximo Paz, en Santa Fe, que llamó muy angustiado porque intentaba juntarse con su novia, Inés, pero el inconveniente era que él tenía un perro embalsamado en el living de su casa. El oyente le contó a Andy Kusnetzoff que "Norte", el perro, falleció antes de la muerte de Marta, su madre, quien fue la encargada de embalsamar al animal. Según su relato, el perro era de tamaño grande, pero que cada vez que su novia iba a su casa, lo guardaba en la que era la pieza de su madre.

Tanto Andy Kusnetzoff como sus compañeros de programa, creyeron la historia de Víctor, sin embargo, había partes del relato que no le cerraban al conductor. Como si eso fuera poco, también se sumó Inés, la novia de Víctor, a la comunicación. La mujer dejó en claro que no tenía interés en avanzar en la relación con él mientras el perro siga embalsamado en su casa, ya que él no quería deshacerse del animal. Pero todo dio un giro inesperado luego de más de 30 minutos de conversación. Víctor expresó: "Mirá Andy, nosotros somos actores, Analía y yo, Marcelo. También soy escritor y el otro día cuando escuché a Hernán Casciari decidí hacer esta llamada para hacer conocer una de mis historias. Esto es un monólogo de un personaje mío".

La reacción de Andy Kusnetzoff ante la mentira

Andy Kusnetzoff expresó: "No te puedo aplaudir, entiendo que intentaste promocionarte. Me hacía ruido. Uno cuando hace radio cree en las historias, por eso no estoy a favor de lo que hizo, atenta contra la credibilidad de los oyentes. Entiendo su intención, que quiso hacerse el Casciari, pero para mí no salió. Porque sino no le creemos a nadie, y eso es choto, porque muchos llaman para arreglar una pareja, para que los ayudemos en alguna difícil en la que están, con cualquier consigna divertida. Entonces, si uno va a promocionar que es actor, para mí es un boludo. No me enojé con él, pero no puedo festejarlo tampoco".