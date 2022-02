Andrés Nara defendió a Wanda y fulminó a Icardi: "Es imperdonable"

En pleno escándalo por la nueva crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi habló Andrés Nara y defendió a su hija, sin ahorrarse un comentario fulminante para el delantero del PSG.

La aparente tranquilidad familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quebrarse, y esta vez parece que no hay vuelta atrás. Luego de que el futbolista dejase de seguir en Instagram a su pareja, la empresaria le dedicó una fuerte publicación sin el anillo de compromiso. Con idas y vueltas los magazines de chimentos abordaron el jugoso escándalo, y ahora le llegó el turno de opinar a Andrés Nara, papá de las hermanas Wanda y Zaira, quien no se ahorró en emitir una tajante sentencia para el delantero del PSG.

"Tengo una opinión formada, más allá de que soy parte de la familia. No tengo la mejor relación con Mauro y eso me angustió en su momento. Esto es algo muy personal y conociendo a Wanda, no creo que sea fácil perdonar ciertas situaciones. Lo que pasó a ella le queda y no lo borra", remarcó Andrés Nara en diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live).

Y agregó: "Wanda es muy mental y ella se manifiesta en su posición, lo ha masticado y analizado. Ella no es de tomar una revancha, pero le quedan las cosas en la cabeza. Ese tipo de situaciones traen complicaciones y ahora se está notando. En síntesis, no es sencillo el episodio que ha pasado y cómo va a seguir. Nunca va a ser igual la relación después de lo que pasó".

Por otro lado, Nara defendió a su hija y arrojó una lapidaria sentencia contra las actitudes de infidelidad que tuvo Icardi: "Obviamente que esto que pasó es un antes y un después. Ellos llevan un mote de mediáticos muy fuerte y eso tiene un peso adicional. No es una pareja cualquiera. Lo que ha pasado además tiene carácter de internacional. Lo que hizo Mauro es imperdonable".

"'Un chat es sinónimo de divorcio o de separación', había dicho Wanda. Pero después tomó otra determinación y me hace ruido. Conociéndola un poco, varió con respecto a algunos años atrás. Por ahí Mauro se confundió. Es joven e hizo una chiquilinada. Eso queda entre ellos. Ojalá que estén los dos bien y en lo personal rescato que siempre estuvo muy bien con los chicos. Les deseo que por los chicos y por Wanda que la pasen lo mejor posible", cerró, tajante.