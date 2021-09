Anamá Ferreira denunciará penalmente a Adriana Aguirre: "Debe tener una sanción"

Tras los dichos repudiables de Adriana Aguirre, la mediática brasileña abandonó el estudio y avisó que lo ocurrido con su colega no quedará sin represalia.

Adriana Aguirre regresó a la televisión y terminó envuelta en un escándalo por un repudiable y racista comentario que hizo contra Anamá Ferreira. La mediática brasileña abandonó el estudio y avisó que lo ocurrido con su colega no quedará sin represalia: la denunciará penalmente sus dichos discriminatorios.

"El racismo está impregnado en la gente. De alguna manera sale el racismo contra los negros, los judíos, los chinos, paraguayos, peruanos, bolivianos. Todo eso es racismo, a la otra persona le duele", expresó Anamá Ferreira, entrevistada por Nosotros a la mañana, y advirtió que no iba a "permitir sus palabras de menosprecio".

En cuanto a lo que ocurrió después del vergonzoso episodio, la actriz brasileña contó que recibió un mensaje de Adriana Aguirre pero que fue peor que lo dicho frente a las cámaras: "Me mandó un mensaje que es peor que lo que dijo. Que está acostumbrada a llamar a la gente así. Está mal. Me preguntaron si le voy a hacer juicio, y yo no quiero plata, pero ella tiene que tener una sanción. Trabajo comunitario, tiene que concientizarse que eso es ofender a una persona. Si esto pasara en Brasil, ella saldría del programa preso".

"Voy a trabajar sobre la concientización", avisó, y admitió que se "puso triste de ver como el racismo está tan impregnado en la sociedad. Todos dicen que no son más racistas, machirulos, pero cuando sale lo profundo del alma, el racismo está ahí".

"En Brasil hay un dicho que dice que ustedes son blancos, no saben lo que es sufrir una ofensa por el color de tu piel. Esto lo dijo en la televisión, un chico lo ve, lo repite en el colegio, es doloroso", concluyó.

El repudiable comentario de Adriana Aguirre contra Anamá Ferreira

El regreso de Adriana Aguirre a la televisión tras su brutal caída en un escenario de Mar del Plata no fue como esperaba y terminó envuelta en un escándalo por un repudiable y racista comentario que hizo contra Anamá Ferreira. El insólito hecho ocurrió en vivo en Está en tus manos (El Nueve) y tras un breve corte publicitario, Ferreira abandonó el estudio, indignada con lo sucedido.

Durante la temporada teatral del verano, Adriana Aguirre sufrió un terrible accidente del que todavía se está recuperando. En enero pasado, la vedette tuvo un traspié sobre las tablas que hizo que se cayera, por lo que debió ser operada de urgencia como consecuencia de la gravedad de la lesión. Si bien Aguirre mostró una gran mejoría, la vedette contó en Está en tus manos (El Nueve) que le quedó "un glúteo más alto que el otro". "Caigo sentada de glúteos en peso muerto, y el músculo se desgarró y quedó atrofiado. Y en la pierna... esto no se va más", contó Aguirre sobre el accidente.

La conductora Edith Hermida quiso avanzar con el programa pero la vedette insistió: "Fue un accidente laboral...". "¡Vamos a jugar, Adriana! Vamos a jugar", la interrumpió para no seguir prolongando la introducción Anamá Ferreira, también invitada al ciclo de juegos. Pero esto no le gustó nada a Aguirre, que disparó con un desubicado comentario teñido de racismo. "¡Dejame hablar, mono!", la cortó en seco Adriana Aguirre. Para pasar el momento tenso, Hermida le dijo a la vedette que luego le seguiría contando y fue a un corte publicitario.