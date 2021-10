Alex y Charlotte Caniggia fueron condenados a prisión en suspenso: los detalles de la sentencia

Ambos tendrán que cumplir condiciones impuestas como trabajo comunitario y tratamiento psicológico.

Alexander y Charlotte Caniggia se enfrentaron al juicio por un escándalo ocurrido en un boliche bailable en Córdoba en 2017 y esta mañana se conoció la sentencia: seis meses de prisión en suspenso para el mediático y solo un mes para su hermana. Ambos tendrán que cumplir condiciones impuestas como trabajo comunitario y tratamiento psicológico.

Como parte de esa causa, los dos fueron acusados por lesiones leves y amenazas al periodista Pablo Layús, quien en aquel entonces trabajaba en Intrusos -el programa de Jorge Rial en América TV- y fue testigo de un violento incidente en la discoteca Keops.

Charlotte y Alex Caniggia fueron condenados por la justicia cordobesa.

"Charlotte Caniggia culpable 1 mes de prisión suspenso. 2 años fijar domicilio, acreditar trabajo, no cometer delitos y 60hs de trabajo comunitario", escribió Layus en su cuenta de Twitter, tras la confirmación de la sentencia. Además, agregó: "La justicia decidió condenar a Alexander por amenazas, 6 meses de prisión en suspenso y cumplir por 2 años acreditar trabajo, 80 hs tarea comunitaria".

La pena para la influencer de 28 años fue más leve que la de su hermano debido a que se mostró arrepentida de haber roto el celular de Laýus, según informó Revista Pronto. Incluso, el propio ex Intrusos fue quien reveló: “Ella reconoció, ni bien comenzó el juicio, sentirse muy disgustada por la rotura del teléfono, reconociéndolo también. Y es por eso que el juez lo valoró como algo importante”.

Dentro del proceso judicial, se prosiguió con el alegato del abogado defensor y luego el juez de la Novena Cámara debió analizar el caso, por lo que el veredicto con el probable castigo definitivo se conoció este 7 de octubre de 2021.

La furia de Alex Caniggia por el juicio

Fiel a su estilo verborrágico, caliente y picante, el influencer de 28 años, que se fue en medio de un escándalo de Polémica en el Bar (América TV), se descargó repleto de ira durante la entrevista con Radio Universidad: “Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fú ni fá. Nos hacen venir por el cholulaje de la Justicia de Córdoba, nada más... Si no fuéramos Caniggia no habría ninguna causa".