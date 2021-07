Alex Caniggia explotó contra Jorge Rial: "Pobre chimentero, pelotudo"

El excéntrico influencer atacó a Jorge Rial en las redes sociales con un inesperado tuit. También lo picanteó por el levantamiento de su exprograma en América, TV Nostra.

El excéntrico Alex Caniggia siempre es noticia por sus acciones o sus reacciones en redes sociales. Luego de haber renunciado a MasterChef Celebrity, "El Emperador" se refugió en su canal de Twitch y en su cuenta oficial de Twitter. Desde allí lanza opiniones sobre diferentes temáticas y/o protagonistas, y hace pocos días le llegó el turno a Jorge Rial. Sin filtros, el hijo de Claudio Paul se metió con su vida privada y también lo insultó.

"La vida de Jorgito es puro drama. Ya nadie quiere ver a un pelotudo que a la gente difama. Antes no le duraba un gato, ¿algo pasaba en la cama? Ahora al pobre chimentero tampoco le dura un programa", lanzó Alex Caniggia, con rimas mediante, contra el exconductor de TV Nostra. Justamente, este ciclo que se emitió por América duró pocas semanas y fue levantado de la grilla debido a sus bajas mediciones de rating.

Lo cierto es que Jorge Rial ya no hará televisión por el momento y desde este lunes estará al frente de un nuevo ciclo radial en Radio 10. Argenzuela será un programa informativo, con noticias de agenda, humor y entrevistas. Conformado por un panel de diferentes especialistas, el creador de Intrusos regresa al éter para encontrar allí un espacio en el cual sentirse pleno dentro de los medios.

Jorge Rial y el picante nombre de su nuevo programa: ¿dedicado a Susana Giménez?

El periodista Jorge Rial decidió dar un giro contundente a su carrera periodística. Luego de renunciar a TV Nostra, ciclo que se emitió durante pocas semanas por América TV, el ex conductor de Intrusos desembarcó en Radio 10 y tendrá un programa que irá de lunes a viernes, de 17:30 a 20. Ahora bien, el nombre elegido para su envío en el éter suena como una especie de chicana a Susana Giménez. ¿Por qué?

Argenzuela es el nombre que eligió Jorge Rial para llevar adelante su nuevo programa en Radio 10. Este término es muy utilizado por personas afines a la oposición macrista, entre los que se encuentra Susana Giménez. De hecho, hace un tiempo en Radio Rivadavia, la diva lanzó: "No me dan ganas de volver a Argentina. No voy a volver en 'Argenzuela'. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal".

En cuanto a la conformación del staff, Jorge Rial estará acompañado por los siguientes panelistas: Sofía Caram (política y judiciales), Elio Rossi (deportes), Ezequiel López (humor), Andrés Lerner (economía), Belén Castellino (locución) y también contará con la participación del abogado Miguel Ángel Pierri. La idea es llevar adelante un ciclo periodístico en el que también prime el humor, las entrevistas y el análisis de la agenda argentina.