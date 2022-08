Ahora, La China Suárez le "falló" a su mamá: "Hace mucho que no lo hago"

La actriz compartió el blooper que su mamá le remarcó y reconoció su error frente a todos sus seguidores.

"La China" Suárez cometió un impensado error en sus historias de Instagram y su mamá la expuso ante sus seguidores. Acostumbrada a compartir su día a día en redes sociales, la modelo lo quiso dejar pasar esta situación y admitió que se había equivocado. "Te fallé", enfatizó.

En medio de su estadía en Uruguay para grabar una película con Joaquín Furriel, la modelo quiso compartir los detalles de este trabajo con sus seguidores. En este marco, Suárez anunció que tenía ganas de hacer una trasmisión en vivo para no perder el contacto con ellos: "Estoy para hacer un vivo en estos días y charlar con ustedes, hace mucho no lo hago. ¿Qué dicen?".

Sin embargo, al cabo de unos minutos, compartió la respuesta que recibió de su mamá corrigiéndole un error gramatical en su comunicado. "Hace mucho QUE no lo hago", contestó la progenitora de Suárez y ella rápidamente reconoció que su oración estaba mal formulada.

La modelo y cantante admitió su error y reconoció que ella también es bastante obsesiva con los errores ortográficos y gramaticales. "Mi mamá y su obsesión por la gramática. Lo heredé de ella. No puedo con las faltas de ortografía. Perdón mami, te fallé", sentenció Suárez.

Pampita se sinceró sobre su relación con La China Suárez: "Te termina afectando"

Pampita habló como nunca antes de su vínculo con "La China" Suárez y sorprendió al revelar que todos los conflictos quedaron en el pasado. Pese a los enfrentamientos mediáticos que siempre protagoniza con la famosa actriz, la conductora reconoció que esas polémicas no pueden estar más alejadas de la realidad y, afortunadamente, hoy mantiene una muy buena relación con Suárez.

Según reveló Pampita en su paso por PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff los días sábados, la vida la unió con "La China" de una manera que jamás podrás ignorar: sus hijos son hermanos. En ese sentido, la famosa modelo reconoció que el vínculo se construyó sobre el bienestar de los niños y que, más allá de los escándalos del pasado, hoy se llevan muy bien.

"Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación", enfatizó la conductora de El Hotel de los Famosos al aire en Telefe. "Compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes", añadió.

En este marco, la reconocida celebridad reflexionó: "La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho". Asimismo, aseguró que el vínculo que las une hoy en día trasciende cualquier polémica que pudiera haber existido entre ellas: "Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca".

Por último, Pampita reveló el trabajo personal que hizo para poder superar la etapa de dolor y construir una buena relación con "La China" Suárez. "Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores. Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien", confesó. Luego, sentenció: "Siempre mi consejo va a ser ese, revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno y no echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro".