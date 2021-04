Adriana Aguirre, en grave estado de salud: "Casi termina como Sergio Denis"

Adriana Aguirre vive un mal momento de salud. La famosa actriz y vedette, quien todavía brilla en los escenarios de teatro como así también lo hizo en la época de los '80, está afrontando una situación muy complicada. A raíz de una caída que tuvo en Mar del Plata, debieron hacerle una intervención quirúrgica. De hecho, y según comentó su ex pareja Ricardo García, podría haber terminado como Sergio Denis.

En enero de 2021, pleno verano y época de shows en Mar del Plata, la artista formó parte de la obra "Un loco súper show", que se realizó en el teatro La Campana. Allí, frente a la atenta mirada de los espectadores presentes, sufrió una caída que la complicó demasiado.

Ricardo García dialogó con el programa Nosotros a la Mañana, por El Trece, y comentó en detalle cómo fue la caída que sufrió Adriana Aguirre: "Tuvo un accidente. Estaba haciendo un baile en homenaje a Diego Maradona. Tropezó en el escenario, que no sé si estaba en buenas condiciones, y se cayó sentada. Menos mal que no cayó de cabeza.. si caía de cabeza, seguía el mismo camino que Sergio Denis".

"Realmente es algo terrible, es algo feo porque a veces pega unos gritos de dolor. Ya pasó algunos meses esto, fue el 26 de enero. El médico la operó cuando llegó. Ella trabajó siempre con su cuerpo y se encuentra en un estado emocional catastrófico. Hoy empieza con los tratamientos psicólogos y psiquiátricos", agregó el cantante y actor, quien fue pareja de la vedette durante más de dos décadas.

Por otro lado, García resaltó que pese a que no está más en pareja con Adriana Aguirre, está cerca de ella para asistirla en lo que precise: "No estamos juntos, pero yo la estoy acompañando porque fue mi compañera durante 26 años. Creo que es lo que corresponde. No todos los matrimonios tienen que terminar a las patadas y a las trompadas. Yo tengo una muy buena relación con ella y creo que tengo que estar a su lado. Así lo siento, así lo siente mi alma, mi espíritu y mi corazón. Yo soy así, mis padres me criaron así".

Por otro lado, el actor dejó en claro que Adriana Aguirre le hizo un reclamo formal al teatro tras el accidente, aunque no quiso dar demasiados detalles: "De lo que pasó con el escenario prefiero que hablen mis abogados porque no quiero meter la pata. Hasta ahora, nadie me llamó de la producción, ni siquiera el día que internaron a Adriana. Cuando pasó el accidente, el único que corrió fui yo, la cargué en el auto y la llevé a la clínica".