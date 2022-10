Adrián Suar y una conmovedora despedida: "5 semanas"

El productor y actor Adrián Suar anunció en sus redes sociales una despedida que lo afecta directamente.

Adrián Suar comunicó en sus redes sociales una noticia que lo afecta directamente: Inmaduros, el éxito teatral que protagoniza junto a Diego Peretti se despide de escena en 5 semanas. El anuncio que marca el inicio del fin de una temporada en el teatro El Nacional.

La obra cuenta la historia de Alfi (Suar) y Fideo (Peretti), dos amigos de toda la vida, muy diferentes entre sí: Alfi es publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador, casado hace más de 25 años con su primera novia de la que acaba de separarse.

Escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo, dirigida por Mauricio Dayub y con un un elenco que incluye a Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi y Andrea Politti (voz en off), Inmaduros hizo una temporada a sala llena en el teatro ubicado en Avenida Corrientes 960. "En la obra corremos mucho, hablamos mucho. Por momentos descansamos un poco con letra pero tenemos que correr, nos agarramos. Me preparo mentalmente sabiendo que es una comedia que tiene mucha precisión, para eso tengo que estar bastante concentrado. Precisión es que una vez que se arma la maquinaria hay cierto mecanismo de pie, de entrega, que no pueden fallar", indicó Suar tiempo atrás, en una entrevista con Teleshow.

"A veces puede pasar una complicidad entre nosotros. Yo soy muy tentado pero trato de que no, porque no tengo filtro. No soy como algunos actores que puede pasar otra cosa en el escenario y aguantan. Yo no aguanto, soy un desastre", admitió en dicha nota.

Inesperado: Toto Kirzner anunció que no es "el hijo" de Adrián Suar

"Paren todo. Me llegó algo un tanto revelador. Al parecer no soy el hijo de mi padre", escribió Toto Kirzner. La historia de Instagram que el joven compartió generó impacto entre sus seguidores, quienes luego entendieron que sólo se trató de un chiste que tomó a todos desprevenidos.

Compartiendo una nueva storie, Tomás Kirzner narró: "Soy el hermano". El motivo de su publicación tuvo que ver con el error de un periodista que confundió a Toto con el hermano de Adrián Suar. Arrobando a Paul Kirzner en una imagen en la que "El Chueco" se ve junto a su hijo, apareció por equivocación el usuario de quien es tío del joven.