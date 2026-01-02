Adrián Suar se fue del país: los motivos de su decisión

Adrián Suar se fue del país por un particular motivo.

El comienzo de 2026 encontró a Adrián Suar fuera del país. Lejos de una escapada laboral o un compromiso profesional, el viaje tuvo un motivo claro: pasar las fiestas y los primeros días del año junto a sus hijos -Toto y Margarita- en uno de los destinos más elegidos por las celebridades. Desde su cuenta oficial de Instagram compartió algunas postales.

El elegido fue Nueva York, una ciudad que combina clima invernal, celebraciones multitudinarias y propuestas culturales que se intensifican a fin de año. Mientras en la Argentina el calor marca el pulso del verano, en la Gran Manzana las temperaturas rondan los pocos grados, un atractivo para quienes prefieren cerrar el año bien abrigados.

Fue el propio Suar quien confirmó el viaje a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen familiar y un mensaje cargado de afecto: “Arrancando el año con mis hijos. Qué mejor… Los amo Margui y Tomás Kirzner. Feliz 2026 para todos”. La frase dejó en claro que la prioridad fue el tiempo compartido en familia, lejos del ritmo intenso que suele acompañar su agenda anual.

