Adrián Suar se aleja de El Trece por un nuevo trabajo

El gerente de programación de El Trece habría aceptado una tentadora oferta de trabajo fuera del país. Los detalles de su nuevo proyecto.

Adrián Suar habría recibido una nueva oferta de trabajo en el exterior y dejaría El Trece para viajar a España a encarar su nuevo proyecto. Los detalles de la noticia sobre el futuro laboral del gerente de programación de la señal del Grupo Clarín.

Según información del portal de noticias de Laura Ubfal, Suar viajó a España, visitó a su hermano Paul Kirzner y asistió al estreno de la puesta de School of Rock de ese país, dado que el año la obra llegará a Argentina con producción suya. Además, la periodista reveló que ahora el productor se encuentra en Bilbao porque fue convocado como actor para participar del rodaje de la comedia española No puedo vivir sin ti.

En la película dirigida por Santiago Requejo, autor del guion y de la obra Votemos (actualmente en cartelera en el teatro porteño Metropolitan Sura), Suar interpreta a Carlos, "un ejecutivo ya en la mediana edad, que es adicto al móvil, está constantemente contestando emails o haciendo videollamadas. Sin embargo, cuando su mujer, Adela (Paz Vega), se planta y le dice que quiere el divorcio, su mundo se desmorona. Busca una solución a sus problemas, y la encuentra… una terapia revolucionaria para adictos al teléfono móvil".

La información de Ubfal indica que además de rodar en el barrio de Bilbao, la comedia coprotagonizada por la española Paz Vega tendría locaciones en el edificio BBK Kuna y el Edificio de la Bolsa. Por su parte, Suar eligió no hacer anuncios en redes sociales sobre su visita a España.

Adrián Suar levantó un programa de El Trece y una figura estalló de furia: "Falta de respeto"

Días atrás, una figura del canal hizo una contundente denuncia contra el productor, tras enterarse que el programa en el que trabaja será dado de baja. Se trata de Cinthia Fernández, panelista de Bien de Mañana, el programa conducido por Fabián Doman que será levantado muy pronto. Para sorpresa de todos, Suar decidió darlo de baja y en su lugar traer al ciclo de Carmen Barbieri, Mañanísima, que actualmente se transmite por Ciudad Magazine. La noticia generó una fuerte indignación entre los integrantes del ciclo de Doman, quienes no tardaron en hacer un furioso descargo.

Cinthia se dirigió a su cuenta de Twitter y escribió, indignada: "Digo que es una falta de respeto que hagan eso al equipo del laburo. Harta de que todos finjan demencia y perder oportunidades de trabajo porque te tienen atada hasta último momento para no quedarse sin gente”. Más tarde, agregó: "El problema no es que un panelista intente averiguar su futuro. El problema es q nos tengamos q enterar por la tele que no tenemos más trabajo".