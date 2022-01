Abel Pintos mostró una importante transformación obligada de su look: "Permanentes"

El artista, muy activo en redes sociales, mostró el cambio de look que tendrá que usar obligadamente.

Abel Pintos y un cambio de look inesperado.

El cantante Abel Pintos mostró su transformación en redes sociales. Habituado al día día con su público a través de sus cuentas, el músico le mostró a sus seguidores cómo se ve ahora, luego de que lo obligaran a cambiar su imagen por salud.

Abel es una de las voces más escuchadas de la Argentina y sus millones de seguidores son incondicionales. Es por eso que el cantante le dedica mucho tiempo a interactuar con ellos a través de sus redes sociales y siempre relata algún acontecimiento de su vida personal o de su carrera.

Claro está, ante un cambio tan sorpresivo, Pintos no quiso dejar afuera a sus fanáticos y le mostro su nueva cara ¡con anteojos! Es que el músico ahora deberá usar lentes para ajustar su visión de forma permanente. Así lo contó en un posteo de Instagram, donde se lo ve en el interior de un auto con una gran sonrisa y sus nuevas gafas con un marco que parece ser de carey.

"Me llegó el tiempo de los permanentes", escribió Abel Pintos junto con un emoji de anteojos, en alusió a los suyos. Obviamente, sus seguidores lo llenaron de mensajes de afecto y cariño y destacaron cómo le quedaban sus nuevos accesorios. "Hermoso como siempre!", destacó una usuaria, mientras que otra le dio la bienvenida "al club". También algunos se ofrecieron a realizarle otro par de anteojos en sus ópticas.

Abel Pintos frenó su recital en Jesús María y contó un drama personal: "Necesito que sepan esto"

Abel Pintos tuvo anoche un reencuentro inolvidable con su público en lo que fue el número destacado de la séptima jornada de la 56° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. En medio de su recital y ante el entusiasmo de sus fanáticos, el artista sorprendió a todos cuando frenó la música y se tomó unos minutos para sincerarse sobre un problema que lo aquejaba.

“Hace muchos años que compartimos música y ustedes están ahí acompañándonos y apoyándonos sin importar qué. Como siempre digo, ‘yo digo voy y ustedes dicen yendo’, y eso lo quiero agradecer”, señaló Abel, destacando la gratitud de su público y antes de confesarles un malestar que había padecido durante la noche previa al show.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales”, reconoció el papá de Agustín. “A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, agregó el cantautor.