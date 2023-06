Abel Pintos dejó en shock a todos los fanáticos con su anuncio

El cantante utilizó sus redes sociales para comunicar una noticia que cambia la vida de sus seguidores.

El cantante Abel Pintos tiene una popularidad arrasadora y por esto mismo su último anuncio dejó sorprendidos a todos sus fanáticos. En sus redes sociales, el músico anticipó una noticia sobre su futuro cercano que no estaba en los planes de nadie y que sin dudas modificará la vida de sus más fieles seguidores.

A través de una publicación en Instagram, Abel confirmó la noticia y no dejó lugar a dudas. "Feliz domingo", escribió en la descripción de la imagen, en la que no se lo observa a él ni a ninguna otra persona. El mensaje, no obstante, despertó la reaccion de su esposa, Mora Calabrese, y de otros músicos, de la talla de Jairo y Kany García. En concreto, el anuncio de Abel Pintos se trata de su nuevo show, que ya tiene fecha y lugar confirmados luego de un largo tiempo en el que el artista decidió no subirse a los esecenarios para tomarse un descanso, recobrar energías y disfrutar de su vida en familia.

Pintos había anticipado su regreso días atrás en otras declaraciones públicas, sin embargo, ni el más fanático de sus seguidores esperaba tener información tan pronto sobre el evento. "Cada vez más cerca de poder contarles cuándo y donde nos vemos para un encuentro épico", lanzó Pintos en su cuenta de Twitter.

La última aparición de Abel sobre los escenarios fueron las 30 funciones que realizó en el Teatro Ópera. Las fechas se agotaron en su totalidad y ayudaron a coronar un exitoso disco y un año muy fructífero a nivel musical. Sin embargo, parece que ahora vuelve recargado a los escenarios.

Abel Pintos se hizo chequeos y compartió la inesperada noticia: "Mucho para pensar"

Abel Pintos reveló que se encuentra frente a una comprometedora situación y debe tomar una decisión importante. A través de sus redes sociales, el famoso cantante expuso los detalles ante sus seguidores en búsqueda de algunos consejos por su parte. "Hay mucho que pensar", aseguró.

Hace ya un tiempo que el intérprete de éxitos como Pájaro Cantor o Piedra Libre utiliza su cuenta de Twitter como un medio de comunicación directa con sus fanáticos, ya que le resulta más fácil contestarles y mantener una conversación fluida. Por este motivo, acudió a la red social del pajarito para manifestar su nerviosismo por realizarse unos chequeos médicos y contó los resultados que obtuvo.

"Hoy me toca ir al dentista. Tengo sentimientos encontrados. ¿A ustedes qué tal les va con eso? ¿Le dan bola? ¿O no van nunca?", empezó por contar Pintos en su cuenta a modo de relajarse. Luego de recibir varias respuestas con consejos, el compositor contó cómo le había ido y la difícil decisión a la que se tiene que enfrentar para brindarle una respuesta a su odontólogo.

A través de la misma plataforma, reveló: "Me fue bien en el dentista. El chequeo tuvo como resultado noticias mucho más alentadoras de lo que imaginaba. Hasta ahí todo bien". Sin embargo, contó que no todo fue color de rosas y pronto tendrá que volver con una respuesta. "Me puso en jaque al pedirme que decida que hacer con mis dientes torcidos. Mucho para pensar", sentenció.