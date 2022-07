Abel Pintos apareció con pelo en su nuevo videoclip con Agustina Cherri

Abel Pintos sorprendió a sus fanáticos con el estreno de Una Vez Más, su videoclip con Agustina Cherri en el que aparece con cabello.

Abel Pintos estrenó Una Vez Más, su nuevo videoclip en que actúa junto a Agustina Cherri. El músico compartió un fragmento en sus redes sociales y muchos de sus seguidores notaron un detalle: que por primera vez en mucho tiempo, volvieron a verlo con pelo.

"Seamos la peor historia escrita en este mundo. Yo voy a pretender que puedo estar contigo, como si fuera un código entre dos amigos. Tú me vas a desarmar con esa habilidad que has adquirido tanto que lo he permitido", dice la letra de la canción, que narra la historia de amor entre una mujer que sufre porque no puede ser amada por un ser humano y decide comprarse un muñeco.

En el clip, ambientado con una estética vintage, Pintos aparece como un muñeco, completamente paralizado y con la mirada ausente, mientras Agustina lo maneja para bañarse, comer y hacer cosas que haría un hombre de carne y hueso. Desde el comienzo hasta el final, se ve al músico lookeado con una peluca castaña.

"Una Vez Más. Ya es de ustedes", publicó Pintos en su Instagram. El posteo se llenó de likes y comentarios rápidamente y muchos usuarios le dejaron mensajes de sorpresa por su cabello. "Qué flash el Abel con peluca, jajaja", comentó una usuaria. "Un Abel con pelo es lo que necesitaba para alegrarme la mañana", comentó otra fan, mientras otra le escribió: "Por favor, ¡ese pelo! Jajaja, te amo flaco".

La razón por la que Abel Pintos se rapó la cabeza

Abel Pintos no siempre fue pelado: cuando comenzó su carrera musical, llevaba unos rulos muy largos y tiempo después se lo cortó un poco y se dejó una melena. Sin embargo, años después decidió pelarse por completo. Al contar el motivo de su decisión, quedó claro que fue motivada por su carrera artística.

"He cambiado mucho. Tuve mucho pelo y allá por el 2006, cuando eso se convirtió en un símbolo por el que se me reconocía en aquel momento, decidí cambiar de look y me rapé", contó Pintos en diálogo con Player One.

Sin embargo, confesó que al poco tiempo después de haberse rapado se le comenzó a caer el cabello. "Y después empecé a perderlo, además. Pero ya me había rapado y un montón de gente me empezó a conocer con Revolución, un disco que vendió muchas copias. Ahí empecé a volverme más popular y la gente empezó a reconocerme por estar pelado todo el tiempo", cerró.