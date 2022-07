Abel Pintos anunció la noticia más emocionante: "Desbordado"

Abel Pintos sorprendió a sus fanáticos con la noticia más emocionante.

Abel Pintos publicó un emocionante anuncio en su cuenta de Instagram. La carrera musical del artista está en ascenso, pero un reciente éxito en particular lo conmovió por completo.

Incluso Mora Calabrese, su esposa, felicitó a Abel por esta increíble noticia. Inmediatamente, las redes sociales del cantante se llenaron de mensajes de felicitaciones y de apoyo por parte de sus fanáticos.

Resulta que su más reciente disco, El Amor de mi Vida, obtuvo seis nominaciones en los Premios Gardel 2022, la ceremonia de premios a artistas musicales más prestigiosa del país. "El Amor de mi Vida tiene 6 nominaciones en los Premios Gardel 2022. Gracias a todos los que votaron para que esto suceda", publicó Abel en su cuenta de Instagram.

Así, Pintos le dio las gracias a todas las personas de su equipo que trabajaron para crear el álbum y también a sus fanáticos, quienes día a día lo escuchan a través de las diferentes plataformas digitales. "Gracias a todos los que son parte de este álbum. Gracias a ustedes que le dan vida día a día. Los abrazo con todo mi amor. Desbordado de emoción", cerró el cantante. A las pocas horas, su esposa le dedicó un sentido mensaje: "¡¡Felicitaciones amor!! Y a todos los que fueron parte de este disco tan hermoso".

El emocionante gesto de Abel Pintos con un artista callejero

Agustín Iturbide, un joven artista callejero, compartió en sus redes sociales el gesto que Abel Pintos tuvo hacia él al verlo tocar en la calle, en plena ola polar en la Ciudad de Buenos Aires. "Anécdota del día. Esta foto representa a este hombre en pura humildad. Estaba tocando en Recoleta y pasó Abel, me trajo un té de menta y me dijo: 'Tomá, hace mucho frío para cantar'", relató el joven.

"Realmente me temblaban las piernas y le dije: 'Ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento'. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo: 'Obvio que sí', sonriendo. Este hombre me hizo el día", cerró el joven en la publicación, que superó los 50 mil likes.