A sus 71 años Graciela Alfano anunció que se agranda su familia: "Hija".

La actriz y exvedette Graciela Alfano confirmó a través de sus redes sociales que se agranda su familia, con una emotiva fotografía retro. La emoción de Graciela Alfano y el mensaje para celebrar la llegada de la nueva integrante.

Graciela Alfano fue abuela por segunda vez al recibir a Catalina y emocionarse con su llegada, sin dudar recibirla con un feliz mensaje en su historias de Instagram. "Fran, hijo querido, recuerdo el día de tu nacimiento como uno de los más felices de mi vida", le dedicó a su hijo Francisco Capozzolo, que se convirtió en padre de Catalina.

La emoción de Graciela Alfano al recibir a Catalina, su segunda nieta.

"¡Hoy nace Catalina, tu preciosa hija y mi corazón estalla de alegría! Gracias, gracias, gracias", agregó. "Comparto este maravilloso momento con ustedes. Uno de los más dichosos en la vida de una mujer", escribió la actriz, quien compartió un foto del día en que ella se convirtió en madre de Francisco, fruto de su relación con Enrique Capozzolo.

Hace alguna semanas, Graciela tuvo la posibilidad de hacer un viaje a Europa con su hijo y su mujer. "Hijo querido, quiero agradecerte cada minuto que compartimos en este viaje. La vida, que nos hizo atravesar momentos dificilísimos juntos, hoy nos regala esta nueva vida que viene y que será recibida con todo amor y alegría", le había dicho por ese entonces. Graciela Alfano ya es abuela de Nina, por parte de su hijo Gonzalo, nacida en el año 2019.

Nico Occhiato contó la verdad de su relación con Graciela Alfano

Nico Occhiato estuvo de invitado en el programa de streaming que conduce Ángel de Brito, en donde habló de todo, en especial la competencia con los diversos streamings que existen y que son muy exitosos en la actualidad. A su vez se sinceró y contó cómo fue su vínculo con Graciela Alfano cuando trabajaban juntos.

En ese momento, Occhiato estaba dando sus primeros pasos en la conducción y su programa se llamaba Todo puede pasar por Canal 9. El mismo tenía como miembro del jurado a la exvedette. "¿Cómo sobreviviste a Graciela Alfano", le preguntó Ángel de Brito al conductor de Luzu Tv sobre su experiencia con la famosa, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene.

“Aprendí mucho con Graciela”, comentó Nico Occhiato sobre Graciela Alfano. A lo que el conductor de LAM le contestó: "Es una genia, una maestra, pero es intensa". Con total sinceridad, el conductor de Luzu Tv reveló cómo era la relación de él con la famosa: “Lo que pasa es que laburar con una figura así... Pero fue muy humilde y muy buena onda conmigo. Me acuerdo de que me llamaba postprograma y me tenía una hora diciéndome cosas, pero sabe mucho”.

Luego, Ángel de Brito le preguntó si había pasado algo más con Graciela Alfano, ya que la exvedette dio a entender en LAM que entre ellos pasó algo en los camarines. “No, eso es mentira, es folklore”, respondió con sinceridad Nico Occhiato. De igual manera, contó cómo se siente con respecto a esas situaciones que se crean en los medios: “Al principio me enojaban, pero ahora entiendo el juego, lo consumo y me divierte. Entonces cuando me toca a mí me la banco. Pero eso es mentira. Ella es la número uno generando esos shows”.