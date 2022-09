A minutos de llegar a Córdoba, José María Muscari protagonizó un fuerte escándalo: "Fue fatal"

El famoso productor y director de teatro hizo un fuerte descargo en sus redes sociales luego de vivir un polémico momento en la provincia.

José María Muscari protagonizó un escándalo a penas aterrizó en la provincia de Córdoba. El reconocido productor hizo un fuerte descargo en sus redes sociales luego de vivir una "indignante" situación con un taxista y la tarifa que quiso cobrarle tras realizar un viaje de distancia media desde el aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Quality Teatro.

El artista publicó los detalles de la situación en su cuneta oficial de Twitter y mostró su enojo por la tarifa que le cobró el conductor al finalizar el viaje. "Ayer llegué a Córdoba por trabajo. En el viaje estuve entretenido con mi celular. Al llegar el chofer me dijo 3500 pesos, eso marcaba el reloj del auto", empezó el descargo de Muscari en sus redes sociales.

Luego de esto, continuó: "Me pareció mucho y se lo dije. Me dijo 'es lejos', entonces pagué y me bajé". Sin embargo, la historia no terminó ahí, sino que unos días más tarde, el productor de Sex contó la sorpresa que se llevó al volver a hacer el mismo trayecto de vuelta para regresar a Buenos Aires.

"Me tomé un taxi desde el Quality hasta el aeropuerto y el chofer me dijo 1200", reveló Muscari indignado sobre la primer tarifa que abonó. "Le conté lo que me paso ayer y su respuesta fue fatal: 'Esos son los avivados de acá activan un reloj que va muy rápido'. QUE MAL ARGENTINA", sentenció Muscari.

Sin embargo, pese a que en sus mensajes originales se mostró sumamente indignado, al cabo de unas horas José María Muscari eliminó los tweets y no dejó rastros de su fuerte descargo. Sin dar explicaciones al respecto, el artista borró absolutamente todo de su perfil de Twitter.

José María Muscari fue repudiado por filmar a un joven sin su consentimiento

José María Muscari despertó una gran polémica en las redes sociales luego de grabar a un joven en la playa sin su consentimiento. A pesar de que Muscari lo hizo con la intención de bromear, el joven dijo haberse sentido sexualizado por sus comentarios, especialmente porque estaba en traje de baño y porque jamás dio su permiso para ser filmado.

Muscari estaba de vacaciones con su amigo Diego Rinaldi, pasando un día de verano en una playa de Grecia cuando de repente vio a un grupo de jóvenes en traje de baño y decidió filmar a uno. De fondo, se escuchaba su voz elogiando su aspecto físico. El video se viralizó y le llegó al joven, quien no dudó en publicar mensajes en Twitter repudiando la actitud del director de teatro.

"Con todo respeto por mi pareja, pero hay uno que tiene un tubol...", expresó Muscari en el clip. "¿Qué es un tubol? ¿Un bulto? ¿Eso estás mirando?", le dice su compañero, entre risas. "Sí. Hay uno que lo tiene muy para arriba. Vamos a ir filmando para que vos lo muestres. Es algo monstruoso", bromeó hacia el final del video, en el que se puede ver al joven recostado en la arena.

El chico, llamado Alex, se indignó al ver el video y emitió un descargo. “Ayer mientras estaba en la playa este tipo me grabó sin mi consentimiento y sexualizándome. Por favor, ayudadme a denunciar”, publicó. “El user de IG es @josemariamuscari y el tipo ha tenido tan mala suerte de que hablemos español y un conocido nos ha pasado el vídeo. Lo peor es que el resto de sus historias son así con muchos más chicos y resulta bastante vomitivo. No hagáis fotos/videos a desconocidos sin su consentimiento y menos para soltar comentarios babosos”, sumó el joven.

El tweet generó una gran repercusión y un usuario le contestó: "Quien te ha filmado es una persona muy buena que tiene un gran corazón y que juega mucho con este tipo de humor y libertad de mostrarse como él es. Seguramente te pedirá disculpas si te ha molestado, pero nunca hace algo con la intención de hacer sentir mal a otro”. En respuesta, el joven señaló: “Que sea buena persona no le da derecho a filmarme sin mi consentimiento y menos con comentarios desagradables, yo solo estaba tranquilo en la playa. Sí espero unas disculpas, pero el humor no justifica nada”.