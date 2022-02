A los gritos: escándalo con La Bomba Tucumana en los Premios Carlos

La cantante demostró su gran ira frente a la organización y no dudó en retirarse de la premiación a la mitad del evento.

Hace ya poco más de un mes que Gladys "La Bomba" Tucumana se encuentra instalada en Carlos Paz para hacer temporada de verano con su obra de teatro de revista, llamada Cocodrilísima. Lo cierto es que este show es uno de los más importantes de la cartelera teatral de la ciudad, por lo que estuvo nominada para los Premios Carlos, pero la cantante no estuvo conforme con el desenlace de la historia.

El pasado lunes 31 de enero, la estrega de los galardones tuvo lugar en la turística ciudad cordobesa, pero "La Bomba" decidió retirarse a la mitad de la ceremonia en medio de un ataque de ira y con un fuerte reclamo. Todo sucedió luego de que se anunciara la ganadora a la terna "Mejor cantante en espectáculo", en la que Gladys estaba nominada pero no ganó, fue entonces cuando se levantó y se retiró del lugar con gran furia.

En ese momento, la cantante fue interceptada por la prensa que le consultó si realmente iba a abandonar el show, entonces, ella respondió tajante y con un fuerte reclamo: "Sí, tengo frío y sueño". En este marco, la intérprete de La Pollera Amarilla explicó los motivos por los cuales había decidido irse antes de tiempo, visiblemente incómoda y enfadada.

"No, está bueno... nada más que ya vine, cumplí, estuve", expresó pero luego se dejó llevar por su indignación y mostró que no se encontraba para nada conforme con el hecho de tanto ella como su compañero de elenco nominado, Agustín Souza, hayan perdido en sus categoría correspondientes. "No iba a venir el chico, encima para perder. O sea, iba a venir Souza y yo para perder", sentenció con mucha bronca frente a las cámaras.

Luego de este descargo, Gladys "La Bomba" Tucumana quiso respaldar su bronca en que estaba cansada y que tenía "el derecho de irse" si así lo deseaba. "Yo me quiero ir porque yo estoy cansada, soy una mina grande de 56 años, aunque esté espléndida, más linda que nunca, estoy sin bombacha. Me bañé, me perfumé, fui a la pelu... pero estoy cansada y realmente no estoy enojada con nadie", culminó su descargo la cantante luego de aclarar que solo le interesaba su terna y la de ella.

El presente amoroso de Gladys "La Bomba" Tucumana

Luego de verse involucrada en rumores de romance con su compañero de elenco, Rodrigo Jara, Gladys "La Bomba" Tucumana negó estar en pareja con el joven y aseguró que había encontrado el amor con otro hombre: Diego Trovero.

El hombre que conquistó a la cantante es un corredor de carreras y también músico. Al parecer, el romance inició hace tiempo, ya que, incluso, la artista lo presentó en televisión con muchos nervios por este gran paso.