La reflexión de Diego Poggi luego de decirle a su padre que es homosexual.

Semanas atrás el periodista de TN Diego Poggi reveló en su cuenta de Twitter cuál había sido la reacción de su padre luego de informarle que se iría de vacaciones con su novio, generando una fuerte red de contención ante la homofóbica respuesta. “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo”, reflexionó, movilizado.

En diálogo con Franco Torchia en el ciclo "No se puede vivir del amor" (AM 1110) Poggi declaró: “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo”. Recordemos que la dolorosa respuesta que le dio su padre ante la noticia sobre la sexualidad de su hijo shockeó a todas las redes: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.

“Sentí la presión de definirme, exploté, y la verdad es que hoy estoy con un chico pero mañana no sé. Lo que para mí fue un desborde- el hecho de decir que tenía novio- para muchos fue un impulso. Si hay algo que rescato de todo lo que me sucedió después, fue eso”, señaló Diego Poggi ante la escucha atenta de Torchia.

Además, el periodista macrista siguió destilando su disgusto hacia los "putos k" afirmando que fueron quienes tuvieron una peor reacción a su noticia, ya que lo "bardearon" de una manera insólita. Cuando le preguntaron por su trabajo después de “salir del clóset”, Poggi dijo: “no he sentido discriminación en mi profesión por haber dicho que era gay”. Además señaló que recibió fuerte apoyo de parte de sus colegas en el medio periodístico, que se acercaron a contenerlo y a ofrecerle acompañamiento.

“Mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo”, anticipó y agregó que “el primer lugar donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá. Mi papá es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista. Después de haber salido del closet públicamente soy un poco más feliz”, cerró Poggi, un poco más aliviado aunque todavía dolido por la reacción paterna.