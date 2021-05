El giro en la vida del Teto Medina luego de rehabilitarse de las adicciones.

Luego de estar fuera de los flashes y de la pantalla chica durante bastante tiempo, rehabilitarse de las drogas, y de que la Fiscalía retirara una acusación de violencia de género en su contra, Marcelo "El Teto" Medina reapareció en televisión. Lo hizo en diálogo con Silvestre en la noche, programa que el cantante Silvestre conduce en Canal 9 Salta.

Su presente es totalmente diferente a su vida mediática. Alejado de los flashes, hoy en día la función de "El Teto" es social e inclusiva: "Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Contamos nuestro testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto. Mi rol es organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia. Estoy entusiasmadísimo con esto".

“En todo el país hay comunidades que ayudan a los chicos que sufren adicciones no sólo a las drogas, sino al juego, al alcohol y muchísimas más. Lo más importante de todo es que cuando uno está mal tiene que saber pedir ayuda. Hay que aprender a pedir ayuda, reconocer que uno solo no puede. A partir de esa vivencia me involucré más. Hay una salida. Lo mismo que le digo a los chicos les digo a las familias: 'vos podés tener a alguien un año internado pero si cuando uno sale vuelve a la misma familia, va a volver a tener el mismo problema", agregó Medina.

La ayuda social de "El Teto" Medina para los jóvenes en rehabilitación

La felicidad de "El Teto" Medina por ayudar a quienes transitan por situaciones similares a las que le tocó vivir es suprema: “A mí me llena el alma. No lo hago porque soy buen tipo ni mucho menos. Me sirve a mí en lo personal. Cuando un chico me dice que le salvé la vida, le aclaro que lo que hago es orientarlo para superar el problema de adicciones y le recomiendo ir a algún psicólogo, o sumarse a alguna comunidad. Como uno vivió el tema y lo conoce, sabe cómo encararlo. Muchas veces los padres descubren que tienen a un hijo adicto a algo y no saben qué hacer o a quién recurrir. La propia experiencia me ayuda a poder ayudar al otro”.

"Cuando empecé a hacer terapia, me enamoré de la terapia en grupo. Ahí me decidí a estudiar esto y profundizar sobre el tema. Hay que enseñarle a la gente tiene que no hay que esconder las cosas. Hay que hablarlas. Un padre con un hijo. Una madre, una pareja, un amigo. Y dejar la vergüenza de lado. Siempre les digo a las familias o chicos que transitan por esto es que pidan ayuda. Esa es la mejor manera de resolver el conflicto. Solo no se puede. Hay que tener la bondad y humildad de acercarse a alguien y pedir esa ayuda”, sentenció el ex panelista de Bendita.