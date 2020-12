Bomba en el mundo del espectáculo.

Adrián Suar y Guillermo Francella estarían vinculados por una relación amorosa que sorprendió en el mundo del espectáculo. Es que, según informó el sitio Primicias Ya, Toto Kirzner podría estar iniciando un lazo sentimental con Yoyi Francella, y ambos son hijos de los famosos actores del cine, televisión y teatro argentino.

Según informó el sitio mencionado, tanto el hijo de Suar como la hija de Francella intercambian likes constantemente en Instagram y hasta se comentan las imágenes que comparten con cientos de corazones. En una época donde las redes sociales imperan, todo hace indicar que el artista de 22 años podría iniciar un romance con la joven de 27 años.

Por su parte, el hijo de Adrián Suar terminó su relación con Minerva Casero (hija de Alfredo) en agosto pasado y en medio de la pandemia por el coronavirus. Luego, los medios lo vincularon a Maite Lanata, otra joven actriz, pero ambos se encargaron de desmentir estas versiones. Ahora, todo indica que Kirzner estaría iniciando un vínculo estrecho con la hija de Guillermo Francella, quien se hizo famosa por su gran actuación en la serie Millenials que puede observarse en Netflix.

Adrián Suar y los rumores de romance con una famosa actriz argentina

Una de las actrices argentinas más famosas del país debió responder sobre los rumores de un posible romance con Adrián Suar. Lejos de esquivar la pregunta, la propia protagonista expresó: "¿Mito o Leyenda? ¿Verdad o mentira? Ponele que te diga verdad...". Quien soltó estas palabras fue Leticia Brédice, compañera del Chueco en diferentes ficciones, restándole importancia a las versiones que los relacionaban.

"Sabés qué pasa, en esa época, desde los 22 años, no te digo que me casé porque al final en Las Vegas no nos casamos con Pablo Bossi, pero en realidad, el hombre de mi vida, el amor de mi vida... el hombre que me hizo mujer, feliz... se llama Pablo Bossi", sentenció Leticia Brédice, dejando en claro que su vínculo sentimental sólo fue ligado a una persona que nada tuvo que ver con Adrián Suar.

Por otro lado, Leticia Brédice agregó: "Entiendo lo de las leyendas y mitos y por más que te diga: 'sí, puede ser', no importa, porque en realidad, el verdadero amor de mi vida, el que yo estaba pensando en algún momento, no era otra persona que Pablo... porque él, a mí, me hizo entender lo que es amar... amar profundamente y eso yo se lo voy a respetar toda la vida. El mito, la verdad o todo lo que quieras, puede ser, pero yo a Pablo no le falto el respeto. Él es mi todo, mi amante, mi todo".