Araceli González contó cuáles fueron las secuelas que le quedaron del COVID-19.

A fines de febrero, Araceli González comunicó en sus redes sociales que, junto con gran parte de su familia, se había contagiado coronavirus. Y luego de pasar unas semanas difíciles, a un mes de recibir el alta médica, la actriz contó cuáles son las secuelas que quedaron en su organismo. "A un mes del alta por COVID, hoy me estoy vistiendo para empezar a poner mi cuerpo en funcionamiento", reveló, mientras se preparaba para retomar su rutina de entrenamiento. Y agregó: "La verdad es que después del COVID el cuerpo queda bastante dolorido. Le estoy poniendo mucha garra y hoy voy a empezar a caminar. A volver al ruedo".

Días atrás, la actual pareja de Fabián Mazzei había contado que mientras transitaba la enfermedad bajó mucho de peso. "Tengo que reconstruir mi cuerpo. Tengo que recobrar mi panza porque me afectó muchísimo. Así que tengo que tener mucha fuerza", le confió a sus seguidores. Y aseguró que a pesar de ser una mujer sana y no formar parte del grupo de riesgo, la pasó muy mal: "La pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie. Y los que lo pasaron por su cuerpo saben, perfectamente, lo que se siente. Algunos tuvieron mucha más suerte y fue sólo un poco de dolor de cuerpo un día o dos. Pero a otros nos afecta con más potencia. No sé de qué dependerá eso. Si hay alguien que está bien alimentada y se cuida, esa soy yo".

El otro golpe durísimo que sufrió Araceli González

Además, viene de sufrir un golpe anímico muy grande, ya que Richi, su tío a quien consideraba un papá, falleció como consecuencia del Covid-19. "Les presento mi familia. ¡Hemos compartido, disfrutado y peleado! ¡Acá hay mucha historia! ¡Muchos logros vividos! Pero hoy estamos nuevamente aduelando. Esta foto marca un viaje y una alegría inmensa... ¡Despedí a mi tío, pero no es mi tío! Despedí a mi papá", escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar.

"Nos dieron protección, cuidado, valores y dignidad. Nos enseñaron a volar, a respetarnos y a defender nuestros derechos. ¡Lo vivido fue hermoso! Les pude dar una calidad de vida que ambos merecían", dijo en referencia a la dedicación de su tío y su madre. Y concluyó: "Te voy a extrañar tanto, y sabes que es así. Este viaje fue tu regalo a los 50. ¡Quisiste conocer Hawái y ahí estuviste! Y me quedo con las risas, los abrazos. Tu presencia y tu presente siempre en cada momento de mi vida!!! Esta foto nos representa. Hasta siempre, nos volveremos a ver. ¡Te amo!".