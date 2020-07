¿Fin del escándalo con Dumas? la decisión de Marcela Coronel

Parece que, momentáneamente, se calmaron las aguas entre Denise Dumas y Marcela Coronel tras el tenso cruce en programa "Hay que ver" que culminó con la renuncia de la panelista y una serie de denuncias ida y vuelta. Al parecer Coronel dio marcha atrás y según Dumas se retractó de sus palabras. "Me pidió disculpas por lo que dijo en algunos medios", sentencio la conductora.

Todo arrancó con un acalorado debate sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA estaba bien o no. Coronel se mostró en contra de la medida, mientras que Dumas defendió a las personas que pedían la reapertura para volver a encontrarse con sus familiares. “Vos no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”, largó Dumas, iniciando la guerra.

Luego de esta bomba, la panelista de espectáculos denunció maltrato y humillación de parte de la conductora, y renunció al programa de El Nueve. Al parecer, Coronel habría dado marcha atrás a sus acusaciones de acuerdo a las últimas declaraciones de Denise Dumas. “Por suerte hablamos y me pidió disculpas por lo que dijo en algunos medios, de hecho me dijo que le dio una nota a Intrusos que saldría mañana (jueves). Más allá de eso, me comentó que le enojó mucho que no la haya llamado”, sentenció.

También, en declaraciones con Teleshow sumó: “Se lo pude explicar y se dio cuenta de que yo nunca me había enterado. Igualmente le dejé en claro que si algo le molestó no había sido personal y me creyó. Hablando todo se soluciona y estuvo buenísimo”.