Los motivos del final del programa de Alejandro Fantino los lunes en ESPN.

En el aire de ESPN, Alejandro Fantino anunció de forma sorpresiva que la señal televisiva decidió levantar su programa de los lunes: "El FC se discontinúa. Es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario. La lógica es que mide y gusta. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones. Le va bien a la señal y la gente se enganchó".

Las razones son estrictamente sanitarias y tienen que ver con el aumento de casos en la segunda ola del coronavirus en Argentina. "El concepto de burbuja es brillante, cómo lo aplica esta señal. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata. Diego lo mismo. Tenemos que laburar con burbujas, todos trabajamos con nuestra gente. Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”, agregó el santafesino.

Por otra parte, Fantino aseguró que espera volver a realizar este programa en el que compartió el estudio con diferentes figuras del periodismo y del fútbol argentino: “El concepto de estar charlando y debatiendo 7 ú 8 ya no tiene razón de ser. No estoy triste ni apenado, al contrario, me da mucho orgullo y fue hermoso el reencuentro con ustedes. Ojalá que podamos volver en un tiempo, cuando esto pase y si está la Copa América”.

“La pasamos tan bien acá. Está difícil la situación, todo sabemos que está complicada, que hay que cuidarse. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a encontrar en un tiempo cuando esto pase? Es rara la situación. Es linda pero es rara. Me toca a mí un día más en la semana que vengo haciendo en la semana, pero también me acabo de poner a pensar, me es triste porque me gusta estar con ustedes. La paso bien”, continuó el conductor del programa que ya no estará en el aire de ESPN.

El mensaje de Alejandro Fantino para concientizar sobre la segunda ola del coronavirus

Para finalizar, Alejandro Fantino dejó en claro que está de acuerdo con las medidas sanitarias tomadas por el canal que integra y envió un mensaje de concientización. La segunda ola del coronavirus es una realidad y se deben tomar los recaudos necesarios.

“¿Cuándo nos volvemos a encontrar nosotros? Porque ustedes son bichos raros. Quiero agradecerles a ustedes. Les aviso rápido: es así, realmente es así, crean que es así. Es una cuestión de cuidarnos. Es una empresa recontra seria que cuida a su gente. Son burbujas, no podemos jugarnos a estar permanentemente cruzando de programa a programa y que mañana queden aislados varios compañeros. El país está muy complicado, la situación lo amerita. Si esto es mejor como todos creemos, les diría que para dentro de un par de meses volvemos a estar acá”, cerró Fantino.