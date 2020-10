Alejandro Fantino y Miguel Simón vivieron un tenso cruce en ESPN FC Show.

La propuesta de ESPN FC Show, nuevo programa de la gigantesca cadena de deportes, está bastante clara. El nuevo formato reúne a diferentes periodistas especializados en fútbol. Por un lado, se encuentran los que son fundamentales para que haya un poco de chispa y entretenimiento. Y por el otro, aquellos que son admirados por el público debido a su manera de hablar y analizar dicho deporte. Por supuesto que Alejandro Fantino (conductor) y Miguel Simón (panelista) están en veredas opuestas.

Pese a que el programa cuenta con muy pocas ediciones, ambos periodistas se cruzaron un par de veces: Fantino ha resaltado que no comprende mucho a sus colegas que observan los datos y estadísticas de los partidos, detalles que sí estudia Simón. En un momento del show, el ex conductor de Animales Sueltos le lanzó un dardo verdaderamente inesperado para toda la mesa.

“Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que haces vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: ‘Fantino hace otra cosa diferente a la mía’. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?”, manifestó.

La respuesta de Simón fue un poco más esclarecedora para el resto de los periodistas: “Algunos me decían: ‘Vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino’. Pero para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso. Vos conducís, como lo dije en la nota, de la mejor manera”.



Molesto por el comentario, Fantino le respondió: “¿Yo no hago periodismo conduciendo? Vos crees que yo cuando entrevisto a Sarlo... Cuando yo entrevisto a Adolfito Cambiasso y el tipo me cuenta su angustia de tener un patrón que lo maltrataba, ¿es periodismo o es más periodismo medir con un dato quién le pega más fuerte a la pelota?”.

Intentando aclarar la situación, el reconocido relator de los partidos de Champions League, por ESPN, le comentó: "No... A lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo desprecias o lo subestimas o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. ¿Entendes? A eso voy: yo voy por una calle con algunos datos que vos te sorprendés, que no es la calle que vos transitás porque no te gusta y tenés todo el derecho de subestimar o despreciar el dato. Has sido muy exitoso sin usarlo. No te quiero imponer".

El ex conductor de Mar de Fondo, mítico programa de TyC Sports, le volvió a retrucar: "¿Sabés quién subestimó? Vos subestimaste. Porque mi actitud es una actitud filosófica de saber que no sé. De la misma manera que yo me fui a estudiar big data, vos podrías estudiar paradigmas de Thomas Kuhn". “Y lo hago”, le contestó Simón. Pero Fantino lo cruzó una vez más: “No, no lo has hecho. Si querés hablamos de epistemología científica y hablemos de Thomas Kuhn... Yo me pongo a estudiar”.

El ambiente se puso cada vez más tenso. Mariano Closs, Diego Latorre, Fernando Niembro, Marcelo Benedetto y Javier Castrilli, compañeros de la mesa, se mantenían en absoluto silencio. Mientras tanto, y casi sin comprender la razón por la cual el conductor continuaba estirando la discusión, el panelista sostuvo: "No sé por qué llevás la discusión a este terreno porque no es la intención. Vos sos un conductor que se ha distinguido por un montón de cosas que yo no sé hacer y lo reflejo en cada vez que lo puedo hacer".

“¿Sabés lo que ocurre? Es una mirada mía absolutamente y esto es personal, yo creo que en tu mundo de periodistas...", advirtió Fantino, que volvió a llevar el debate a un terreno muy áspero. No contento con su comentario, Simón intentó hablar, pero el líder del programa disparó nuevamente: “Dejame terminar porque si no me estás hablando encima... Seamos respetuosos, yo te escucho permanentemente. Cuando yo te leo en la semana que vos das una entrevista y decís: ‘Fantino se dedica a otra cosa diferente a la que yo hago’. Yo también me siento representar a un montón de colegas que muchas veces somos ninguneados por aquellos que leyeron cuatro fórmulas matemáticas y hoy se creen que dominan el mundo. Entonces yo soy tan periodista como ustedes que leen los datos".

Alejandro Fantino y Miguel Simón discutieron en ESPN FC Show

Cómo fue el desenlace de la discusión y la estrategia de Fantino para medir en el rating:

Simón intentó -una vez más- ponerle paños fríos a la situación, y le contestó: “No, no. Pará, pará, pará... El 'pará, pará, pará' te lo digo yo. Yo no quiero enfrentar lo que hago yo con lo que haces vos porque no tiene sentido. Lo que estás proponiendo no tiene sentido porque no es una cuestión de enfrentar. Simplemente, está claro que yo no conduzco ni hago los programas que haces vos, a eso me refiero inocentemente”.

Consciente de que el rating seguía en alza, Fantino continuó: “¿Vos considerás que yo soy solamente un conductor de televisión?”. Y una vez más, el panelista le aclaró: “No, vos sos un gran conductor de televisión. Mirá, Ale, vos podés tomar esa frase como quieras. Si querés llevar esa frase al territorio del debate y la polémica, la podés llevar. Lo hago por cuarta vez, no te estoy juzgando como periodista y te estoy hablando de un gran conductor que te has distinguido en el medio por eso. Nada más que por eso. Creo que dije: camino por otra calle en cuanto a eso. Vos podés tomarla la frase, podés leerla entre líneas como vos quieras, y tenés todo el derecho porque lo dije después del programa”.

La situación se normalizó en la mesa. Ambos periodistas bajaron las tensiones. Simón, más calmado y comprendiendo cuál era el objetivo real de Fantino en la discusión, le indicó: “Si rindió nuestro debate, este debate va a rendir mucho más y muy inteligentemente lo haces”.

Entre risas, el conductor exclamó: "Hacemos una pequeña catarsis al aire. Fuera de joda, y lo digo mirando a cámara, si hay algo que me une con Simón es respeto y cariño. Él lo sabe porque lo conozco hace muchos años. Compartimos deportes alguna vez. Vamos a meterle un poquito de picante... Me ha pasado irme a otro ámbito y no en el último tiempo, pero sí al principio, recibir cierta ninguneada. Entonces como yo camino de ninguneada en ninguneada y trato de sobreponerme a eso”.

Finalmente, y a modo de advertencia, el reconocido periodista especializado en estadísticas sostuvo: “Te aclaro algo. Si vos crees que yo te ninguneo, vos tenés que hablar con la producción o me lo decís a mí, y si vos crees que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá. No tengo nada que hacer. Es sencillo. No tengo mucho más para hacer acá. Si vos crees que yo te ningunee o cada vez que doy un dato, voy a ningunearte, vos sabés qué haces muy bien como conductor y sabes dónde raspar y dónde no raspar".