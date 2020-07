Luli Salazar y sus explosivas revelaciones sobre la interna de Cambiemos y el espionaje

Luciana Salazar reapareció en Twitter y brindó información sobre la explosiva interna en Cambiemos a partir del escándalo por el espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

La modelo hizo hincapié en la postura que tomará el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien fue imputado en la causa de la Mesa Judicial Pro por estar involucrado en el armado de causas y la prisión a opositores. El ex funcionario podría quedar comprometido en la causa por espionaje ilegal y, según Salazar, Peña le soltará la mano a Mauricio Macri. "Marquitos abandono el barco de Mauricio y jura lealtad a Horacio. No sabe si allá habrá lugar para sus trolls", indicó Salazar.

Luego, la modelo y panelista de Polémica en el Bar admitió que Peña asegura no tener "nada que ver con la persecución judicial a Cristina Kirchner": "Marquitos tambien jura no tener nada que ver con la persecucion judicial a CFK. Eran todas cosas de MM". "Deberá borrar varios trolls"; sostuvo Salazar.

Durante el día de ayer, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 agentes de diversas fuerzas de seguridad relacionados a la AFI, entre ellos la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el macrismo, Susana Martinengo: todos involucrados en la trama del espionaje ilegal.

La lista de espiados cada vez es más extensa y en ésta se destacan los nombres de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Hugo y Pablo Moyano, entre muchos otros dirigentes y políticos.