Tras la estafa, recuperado y enamorado: el inesperado giro en la vida del Negro Oro

El periodista reapareció de forma pública y se mostró muy contento con el presente personal que lo atraviesa en este momento. Un gran cambio que lo tomó por sorpresa.

Luego de anunciar su retiro de la radio y del periodismo en Argentina, tras un último paso en Radio Rivadavia, Oscar "El Negro" González Oro se encuentra instalado en Uruguay mientras disfruta de su jubilación y se dedica a relajarse por completo. Además, le sumó alegrías a este momento porque, en las últimas horas, el periodista confirmó una feliz noticia sobre su presente.

Más activo que nunca en sus redes sociales, González Oro compartió una foto de un joven en su feed de Instagram sin hacer referencia alguna a quién era. Sin embargo, rápidamente la imagen trascendió y surgieron muchas dudas con respecto a la identidad de la persona que acompañaba al periodista.

Ante las insistentes consultas de sus seguidores, el famoso periodista decidió aclararlo todo y comentar la excelente situación laboral en la que se encontraba actualmente. "¿Quién es en tu vida?", fue la consulta disparadora que llevó al Negro González Oro a contar toda la verdad. "Es mi pareja", aseguró el comunicador sin dar muchas más explicaciones al respecto.

Aunque el ex conductor de Radio Rivadavia no quiso profundizar mucho con respecto a su nueva relación amorosa, pero si decidió arrobar el usuario de su nuevo novio, quien se llama Bruno Federico. Seguida de esta foto, el periodista compartió varias postales más junto a su pareja y lo que parecía ser una romántica salida en conjunto.

El mal momento del Negro Oro: estafa y angustia

A principios del diciembre, El Negro González Oro estalló de furia en sus redes sociales y publicó un fuerte descargo sobre una terrible situación que había vivido al buscar ejercer su trabajo en Uruguay. "En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", expresó para comenzar el famoso periodista.

Luego de renunciar a Radio Rivadavia, Oro consiguió un puesto como Jefe de Redacción en El Diario del Este, uno de los más conocidos de Uruguay. Sin embargo, parece que su experiencia no fue para nada nueva y se golpeó de lleno con una terrible estafa: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país", expresó El Negro sin dar nombres de su acusado. "Fe, que 2022 será mejor", sentenció su descargo el periodista muy indignado por la situación que atravesó. El enojo del conductor, igual, no fue con el medio sino con alguien específico, pero la furia del comunicador encendió varias alarmas.