Mick Jagger cumple 79 años: su rutina para mantenerse en forma

El líder de Los Rolling Stones celebra su cumpleaños número 79. Cómo es su estilo de vida para gozar de buena salud.

Mick Jagger está de festejo y no es precisamente por alguna fecha con la mítica banda Los Rolling Stones. Se trata de su cumpleaños número 79 por el cual el mundo entero se hizo eco debido a su excelente estado físico a pesar de su avanzada edad.

Sin dudas que Mick Jagger es una leyenda de la música y contagia vitalidad por sus movimientos arriba del escenario. Pero detrás de todo esto, hay varios pasos a seguir por parte del cantante para poder deslumbrar a todos y seguir, aún a sus casi 80 años, en pleno recorrido mundial con el grupo.

Los Rolling Stones ya tienen seis décadas en escena y en este momento, se encuentran en una gira. La intensidad de Mick Jagger para cantar y bailar no cesa, aunque hay un porqué de todo esto: para mantenerse en forma, recurre mucho al ejercicio, la buena alimentación, yoga y meditación.

Pese al buen rendimiento que le da llevar adelante todas estas actividades, se topó con un verdadero susto hace unos años. La leyenda del rock tuvo un problema cardíaco en el año 2019, motivo por el cual lo obligó a suspender todas las fechas que tenían por delante para ocuparse de su salud.

Tan es así, que lo intervinieron quirúrgicamente para reemplazar su válvula aórtica vía catéter. Esto significó reparar lo que estaba dañado pero sin la necesidad de abrir el tórax para llegar hasta el corazón y de esta manera, no ser una operación invasiva.

Actualmente, se convirtió en una leyenda viva del rock internacional. Bajo los hitazos Start me up, Angie y I Cant Get No, entre otros, toda la banda llevó mucha euforia hacia los oídos de las distintas partes del mundo reflejados en cada show, así como también en las reproducciones de sus canciones mediante las plataformas digitales.

Cuál es la rutina de Mick Jagger

Pese a tener un fuerte vínculo justamente con las drogas, más precisamente cocaína, heroína y alcohol, la versión de Mick Jagger a sus 79 años otorga un despliegue artístico inmejorable justificado por andar en bicicleta, practicar kickboxing y natación, sustento que también le sirve a su calidad vocal. Sumado a eso, realiza yoga, meditación, y una alimentación caracterizada por comida orgánica (casi nada de alimentos procesados), vitaminas y proteínas en el desayuno y una continuidad a lo largo del día de carbohidratos y más proteínas.

La muerte del baterista

Cuando todos creíamos que Los Rolling Stones eran inmortales, el pasado 24 de agosto del 2021 falleció Charlie Watts, el baterista de la banda. Tenía 80 años y estaba peleando con un cáncer que le volvió al cuerpo después de unos años, por lo que fue un golpe durísimo para Mick Jagger y todo el grupo conformado por Keith Richards y Ronnie Wood.

"Todos extrañamos mucho a Charlie. Lo extrañamos como banda. Lo extrañamos como amigos, dentro y fuera del escenario", había expresado Jagger. El baterista que reemplazó al mítico Watts es Steve Jordan, conocido por Los Rolling Stones.