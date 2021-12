La fuerte confesión de Nazarena Vélez: "Ya no me interesa"

En medio de un intenso período laboral, la reconocida actriz sacudió todo con una impactante revelación sobre sus proyecciones profesionales.

En medio de un ajetreado ritmo laboral que lleva actualmente y mientras vive un excelente momento personal, Nazarena Vélez pareciera encontrarse en el mejor momento. Sin embargo, esta intensa felicidad que siente viene acompañada de épocas de grandes cambios que marcarían un antes y un después en su forma de ver la vida y en como su destino vuelve a dar giros inesperados.

En una reciente entrevista con Diario Show, Nazarena se sinceró sobre el presente que lleva y la manera en que se encamina en nuevos proyectos que podrían definir su futuro laboral hacia otros rumbos. Sumamente interesada en la producción, alejada de los escándalos mediáticos, los grandes proyectos actorales y el modelaje, Vélez define que hay muchas cosas con las que ya no siente la misma conexión que hace unos años atrás. "No me apasiona actuar, me llamaron para trabajar como panelista, me llaman muchísimo de la tele, soy una agradecida, toda mi vida viví de la tele, de los programas, del teatro, pero no me apasiona aparecer", comenzó por decir.

"Ya no me interesa ser famosa, no es algo que esté buscando y económicamente tampoco me reditúa demasiado. Mi pasión está en producir, por eso es muy poco lo que acepto hacer", aseguró la artista. "Este medio fue siempre una salida laboral. A los 14 me compré una bicicleta y a los 19 fui mamá. Hoy no me interesa salir en televisión, cuando me invitan de un programa lo pienso diez veces antes de ir, pienso si me sirve y si me conviene", continuó sobre la gran exposición a la que ya no quiere someterse.

Pese a estar concentrada en sus actuales compromisos laborales en Las Grutas y al disfrutar de la temporada de verano junto a su hijo menor, Thiago, y su pareja Santiago Caamaño, Nazarena Vélez expresó que tiene otros planes para su futuro. "La base de mi vida está en mis hijos. Soy una mujer feliz, me siento muy bien conmigo y con mi vida, tal vez, dentro de un par de años me gustaría tener un bar frente al mar y dedicarme a eso. Creo que en el fondo tengo algo de hippie. La vida es un instante, pasa todo muy rápido", aseguró.

Los proyectos de Nazarena: cerca del lugar donde se crió

Luego de un año en pausa donde se dedicó a crear contenido en redes sociales y hacer obras online, Nazarena Vélez retomó su actividad laboral en el teatro. "Lo artístico siempre me interesó, pero me contrataron. Se trata de una comedia de dos personajes, no tiene que ver con la vida de Santiago y Nazarena, sino con una pareja cualquiera con la cual tenemos muchos puntos en común", expresó sobre su nuevo proyecto.

"después de un año y medio de encierro, me dieron ganas de recomenzar, salir y ver qué pintaba. Es más, en junio o julio tomé la decisión de subir al escenario con algo propio, sin embargo la productora que me llamó me ofreció algo muy bueno y acepté ir a Las Grutas porque mis padres viven a 200 kilómetros, en Puerto Madryn", expresó sobre la obra que protagonizará.