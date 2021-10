L-Gante se separó y su exnovia lo destrozó en redes: "Me das pena"

El famoso cantante de cumbia L-Gante se separó y su exnovia Tamara Báez lo destrozó sin filtro en Instagram contando detalles de por qué se separaron.

Cuando todo se encaminaba a que sigan los éxitos en la carrera de L-Gante, de un momento para otro salieron a la luz los problemas que tuvo con quien hoy es su exnovia. Tamara Báez utilizó su cuenta de Instagram para destrozar al cantante de cumbia revelando detalles de su reciente separación y acusándolo abiertamente. Habló tanto de él como de su familia y su poca presencia con su hija Jamaica nacida en septiembre.

No es la primera vez que las redes sociales muestran los tensos momentos del cantante con su expareja. Luego de recibir una queja de un seguidor por contratar a una niñera para cuidar a la pequeña que recientemente cumplió un mes, la joven le respondió con insultos: "A mi hija la cuido yo sola salame, no casas una", retrucó. La palabra "sola" hoy sería un indicio de que la relación no estaba nada bien.

"No voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami NUESTRA HIJA, pero ¿Que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura! Me das pena vos, tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible, le tiene celos a su nieta de 1 mes", declaró en uno de los mensajes.

"Perdiste la familia y ahora te querés hacer el víctima, no hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá, mi mamá que es la mejor que estuvo conmigo en TODAS embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes!!! Mientras vos trabajas boludo te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas. Te equivocaste Elián yo te esperaba a la hora que sea para que podamos disfrutar un rato juntos con Jami yo te banqué todo te olvidaste de todo por un poco de diversión!".

Por último lanzó un desafiante mensaje al cantante sobre su amor por su bebé: "Y ya sabemos que 0 sentimientos porque sino te hubieras quedado con nosotras en el primer mes de Jami y no hubieras ido a hacer cagada" y agregó: "Gracias a la gente a los CANJES la visto a Jami así de linda!!", concluyó.

Las palabras de Tamara Báez contra L-Gante

Los indicios que anticipaban una separación

Mientras vive un exitoso momento profesional tras convertirse en el artista más popular del país, a través de las redes sociales se supo que el cantante de "Cumbia 420" y la joven se dejaron de seguir en Instagram. Además, las propias cuentas de los protagonistas evidencian que existía un problema entre ellos.

Tamara publicó fuertes posteos que vislumbraban un conflicto con el artista. Se mostró escribió: "Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz". Además compartió su horóscopo de cáncer dejando polémicas frases como: "Con respecto a esa personas no puedes dejar que te trate como un capricho, no puedes depender de ella ni de nadie, entonces que no te cueste tomar esa decisión y seguir el camino sola".