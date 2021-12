"Explotó en mi cara": Axel rompió el silencio tras las denuncias por abuso sexual

A dos años de haber sido denunciado por una fanática, Axel reapareció de forma pública y habló sobre el tema que lo colocó en el ojo de la tormenta.

Luego de años conocidos como uno de los cantantes románticos más queridos y codiciados del país, Axel despareció del ojo público luego de recibir una fuerte denuncia por abuso sexual por parte de una fanática. Sin embargo, en los últimos días, el cantante volvió a los medios y dio su versión de los hechos.

Fue en el año 2019 cuando una fanática escrachó y denunció públicamente a Axel, acusándolo de haber sufrido un abuso sexual de su parte mientras el estaba de visita en su ciudad por un show. Frente a este hecho, el intérprete de "Celebra la Vida" decidió dar un paso al costado: desapareció del ojo público, se alejó de la música y no habló sobre el tema.

Sin embargo, a dos años de la denuncia, el cantante retomó su ritmo laboral habitual y, en una nota para presentar su nueva canción "Solo por hoy", rompió el silencio y dio su versión sobre los hechos ocurridos. "La verdad siempre sale a la luz", aseguró Axel en la entrevista que dio para el programa Me Gusta la Tarde, conducido por Pilar Smith y Santiago Zeyen.

"La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz", aseguró Axel al respecto y confirmó que prefirió no hablar del tema para no darle entidad. Sobre la denuncia en sí, Axel también profundizó y aseguró que hoy en día ya no es un tema relevante para él. "Imaginate que después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no, yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes".

Una situación mediática que lo puso entre las cuerdas

Como una seguidilla de sucesos, tan solo un tiempo después de haber recibido la denuncia por parte de esta fanática, la cual quedó archivada por falta de pruebas según las palabras del propio Axel, el cantante fue escrachado en las redes sociales debido a un video viralizado en donde se lo mostraba junto a Tini Stoessel. Al reproducir el clip en cámara lenta, se podía observar un cara de disgusto por parte de la artista, por lo que muchos intuyeron que había algo extraño detrás.

"Soy un tipo con la conciencia muy tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás pero jamás le falté el respeto a nadie, al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito: no solo en mi carrera, en toda mi vida", dijo Axel en ese momento y luego no volvió a hablar del tema, ni siquiera en esta reciente entrevista.