Ovnis en Estados Unidos: nuevas imágenes aterradores sobre el hallazgo de objetos "no identificados" en el cielo Video no apto para sensibles. La Marina norteamericana reportó objetos "no identificados" en publicaciones oficiales emitidas en las últimas horas.

Hace 3 horas | 11.07 En las últimas horas, nuevas imágenes sobre aterradoras apariciones de "OVNIS" en el cielo de Estados Unidos han sido filtradas. Bajo la carátula de "Informes de riesgo" publicados por la Marina norteamericana, se confirmó el avistaje de "fenómenos aéreos no identiificados" y se revelaron detalles inéditos mediante videos que datan de finales de abril. LA OPOSICIÓN IRRESPONSABLE “La aeronave desconocida parecía ser de tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una maleta y de color plateado”, manifiesta uno de los documentos publicados en donde no se precisa el desencadenamiento de estos fenómenos propios del espacio exterior. MÁS INFO Espacio exterior La NASA en alerta por la llegada del asteroide "Dios del caos" En el avistaje de los supuestos OVNIS, uno de los aviones F/A-18 perteneciente a la Marina “pasó a menos de 1000′ del objeto, pero no pudo determinar positivamente la identidad de la aeronave”. Por otra parte, se afirma que el piloto “intentó recuperar el contacto visual con la aeronave, pero no pudo”. “Después del vuelo, la agencia de control contactó a numerosos operadores locales de UAS, pero ninguno afirmó tener conocimiento” de la aeronave cuya identificación no ha sido posible. Fuentes expertas en estos casos afirman que se podría tratar de drones, sin embargo también existen teorías que pueden echar por tierra esta afirmación. “(Los drones) presentan un mayor riesgo en el aire que los aviones tripulados. A menudo son menos significativos visualmente y menos aparentes que los aviones tripulados”, se manifestó en el informe publicado. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN ESCUCHÁ EL DESTAPE RADIO ►