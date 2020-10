La NASA mira con atención el comportamiento de un asteroide que podría impactar en la atmósfera del planeta Tierra el próximo 2 de noviembre, en la previa de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Se trata de un cuerpo celeste que tiene el tamaño de una heladera, una dimensión considerada pequeña para el mundo de los fenómenos espaciales. La NASA estimó que las probabilidades de que el asteroide conocido como 2018VP1 impacte contra nuestro mundo es del 0,41%, sin embargo, se mantienen en alerta.

Más allá de esa posibilidad menor, el divulgador científico Neil de Grasse Tyson aclaró además es es improbable que el asteroide realice daños en caso de impactar. Es que su tamaño facilitaría que se desintegre en la atmósfera antes de tocar el suelo.

“El asteroide no es tan grande como para impactar con éxito en la superficie de la Tierra. A la velocidad que va, a más de 40.555 kilómetros por hora es como impactar de frente contra un muro”, destacó de Grasse Tyson. En caso de que el asteroide impacte contra el planeta podría ser visible aunque sea a la luz del día. “Si el mundo se acaba en 2020, no podrán culpar al universo”, bromeó el especialista.

La última observación del asteroide 2018VP1 se hizo en noviembre de 2018, lo que genera gran incertidumbre sobre la trayectoria del cuerpo celeste. El cálculo más avalado señala que pasará a medio millón de kilómetros de la Tierra.

Por su parte, la NASA también insistió en que no hay peligro y que la roca espacial no afectará de ninguna manera a las elecciones de Estados Unidos. "Es muy pequeño, aproximadamente 2 metros, y no supone un amenaza para la Tierra. Si entrara en la atmósfera se desintegraría en muy pequeñas partes”, resaltaron desde la agencia aeroespacial.

De acuerdo con una petición del Congreso estadounidense, la NASA creó un programa para encontrar hasta el 90% de los asteroides que que estén en órbita cercana a la Tierra y tengan un tamaño superior a los 140 metros. Según estimaciones, existen muy pocas probabilidades de que un asteroide capaz de terminar con la vida en la Tierra impacte en un tiempo cercano (se dice que es de una en cada 100 mil años).

Sin embargo, son más problemáticos los asteroides intermedios, ya que en los últimos 20 años se detectaron unos 20.000 cuerpos celestes cercanos y de ellos unos 2000 fueron calificados como potencialmente peligrosos.