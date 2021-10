La NASA habría descubierto el primer planeta habitable fuera de la Vía Láctea

Un grupo de astrónomos habría descubierto un exoplaneta que se encuentra a 28 millones de años luz, es habitable y tiene el tamaño de Saturno.

Un grupo de científicos descubrió recientemente un planeta, o exoplaneta, que tendría el tamaño de Saturno y que se encuentra por fuera de la Vía Láctea. Los resultados de la investigación, que fueron publicados en Nature Astronomy, abren la puerta a que los expertos puedan buscar más exoplanetas a distancias que nunca antes se había considerado. El planeta que descubrieron estaría a unos 28 millones de años luz de distancia.

"Hicimos simulaciones por computadora para ver si la caída tiene las características de un planeta en tránsito, y encontramos que encaja perfectamente. Estamos bastante seguros de que esto no es otra cosa y que hemos encontrado nuestro primer planeta candidato fuera de la Vía Láctea", aseguró Rosanne Di Stefano, del Centro de Astrofísica de Harvard y director del estudio. El equipo de astrónomos dirigido por Di Stefano reportó el descubrimiento luego de estudiar la intensidad de luz procedente de un binario de rayos X en la Galaxia del Remolino.

Las binarias de rayos X son de los objetos más brillantes que se pueden estudiar de las galaxias externas. Pueden ser un objeto muy compacto, una estrella de neutrones o un agujero negro, que come material de una estrella compañera o "donante" que orbita a su alrededor. El material que cae es acelerado por el intenso campo gravitacional de la estrella de neutrones o agujero negro y se calienta a millones de grados, lo que produce una gran cantidad de rayos X. Así, los astrónomos teorizan que los planetas que pasan frente a esa fuente bloquearían estos rayos X, lo que provocaría una caída en la curva de luz de rayos X.

El grupo de expertos comandado por Di Stefano buscó en los datos de tres galaxias recolectados por los telescopios Chandra de la NASA y XMM Newton de la ESA. Fue en la Galaxia del Remolino que encontraron una señal particular, por lo que decidieron estudiarla en particular. La caída en la curva de luz de rayos X bloqueó completamente la señal durante unas horas. "Primero teníamos que asegurarnos de que la señal no fuera causada por nada más", explicó Di Stefano sobre los pasos que siguieron después de notar esta señal.

Ilustración de un binario de rayos X con un posible planeta

Las características del planeta en cuestión

Claro que el equipo de expertos también comenzó a especular con las características que tendría el exoplaneta que descubrieron. Por un lado, calculan que el tamaño del mismo sería similar al de Saturno. La órbita completa del planeta sería de aproximadamente 70 años y sería bombardeada con cantidades extremas de radiación, haciéndola habitable para la vida como en la Tierra. Esta extensa órbita también implica una limitación para el estudio, ya que no podrá repetirse en el corto plazo.