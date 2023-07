Científicos adelantaron cómo será la extinción de la Tierra

Científicos de universidades de Estados Unidos dieron detalles sobre el fenómeno que acabará con nuestro planeta.

La Tierra a lo largo de su historia sufrió seis extinciones masivas y, según los científicos, nuestro planeta ya ingresó en proceso de la séptima. De acuerdo a los especialistas, este fenómeno ocurre en un periodo corto geológico en el que desaparece un gran porcentaje de la biodiversidad en todo nuestro mundo.

Al igual que el resto del universo, la Tierra se encuentra en un constante movimiento y cambio. Es por eso que los expertos siguen de cerca su composición biótica y abiótica con el propósito de estudiar su historia y comportamiento.

El último episodio de este estilo fue hace 65,5 millones de años y acabó con la vida de los dinosaurios. Pero la nueva extinción masiva será muy diferente: científicos de la Universidad de California Riverside (UCR) y Virginia Tech indicaron que la séptima extinción masiva de la Tierra está relacionada con las condiciones ambientales junto con el declive en la población.

Las conclusiones del estudio se relacionan más que nada con la sexta extinción masiva. Según un informe publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, tuvo lugar en el período Ediacárico. En ese entonces, los organismos perdidos en esta extinción masiva fueron muy parecidos a las anteriores y destacaron que fue por los cambios ambientales que habría una pérdida del 80% aproximadamente de todos los seres ediacáricos. De este modo, en la séptima extinción masiva de la Tierra podría suceder algo similar.

Los investigadores también destacaron que el trabajo no fue sencillo, ya que uno de los principales retos que se les presentó fue diferenciar la sexta extinción de las ocurridas previamente. Pues las especies que murieron tenían un cuerpo blando y su conservación fósil no es óptima, lo que dificulta la observación de su tamaño corporal, capacidad de movimiento, dieta y hábitos de casi todas estas especies.

“Podemos ver la distribución espacial de los animales a lo largo del tiempo, por lo que sabemos que no solo se mudaron a otro lugar o se los comieron, sino que se extinguieron”, explicó Chenyi Tu, la coautora del estudio sobre la séptima extinción masiva de la Tierra y paleoecóloga de la UCR.

La NASA compartió la fecha de la extinción de la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió en un comunicado la fecha estimativa del final de la vida en la Tierra. Ese apocalipsis está relacionado con el fin de la actividad del Sol, la estrella más brillante del Sistema Solar.

Según la sonda espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea, el Sol se encuentra en su fase de secuencia principal y durará entre 10.000 y 11.000 millones de años. Esto significa que el hidrógeno, concentrado en su centro, se trasforma en helio y genera una energía que se expresa como brillo y calor.

Al finalizar esa etapa, el hidrógeno se consumirá por completo y su temperatura y dimensión habrán aumentando un 10% con respecto a su estado actual, y el calor que desprenderá será mortal para la especie humana. Además, absorberá a la Tierra y al resto de los planetas del sistema solar.

De acuerdo a Jilian Scudder, astrofísica e investigadora de la Universidad de Sussex, Inglaterra, la extinción de la vida en el planeta será en aproximadamente 1.000 millones de años. "La idea general es que el exceso de calor provocará que se evapore más agua de nuestro planeta y se concentre en la atmósfera, con lo que generará un efecto invernadero que atrapará aún más calor y acelerará la evaporación“, aseguró la especialista.