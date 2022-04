Alerta extraterrestre: la NASA podría provocar una invasión de especies

La conclusión fue por parte de científicos británicos que revelaron las consecuencias peligrosas que puede traer una actividad de la NASA.

Todo comenzó cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) planificó enviar un mensaje al espacio exterior connformación relacionada a los seres humanos y el mismo planeta Tierra. Al respecto, científicos británicos dieron a conocer una escalofriante consecuencia.

Científicos de la Universidad de Oxford en Reino Unido, afirmaron que la carta "Beacon in the Galaxy", utilizada por la NASA y redactada con un lenguaje universal mediante el código binario, podría ser perjudicial para la vida humana. Tan es así, que prevén una invasión de especies extraterrestres.

La agencia de gobierno estadounidense insertó algunos datos muy específicos, como la posición de la Tierra en el sistema solar; la composición química del planeta y sus representaciones gráficas; el ADN e imágenes digitalizadas de seres humanos; entre otras. El objetivo fundamental de este mensaje es formar un vínculo entre los seres humanos y la vida de los extraterrestres.

Por su parte, el investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, Anders Sandberg, analizó la situación y su conclusión fue que enviar un mensaje de este tipo no sería lo ideal ya que si una comunidad espacial tiene en manos la información, su respuesta no sería del todo agradable para las personas del planeta Tierra.

Otro científico llamado Toby Ord indicó que la sociedad debería elegir si mandar o no un mensaje con esos datos. "No me parece un momento oportuno para dar pasos activos hacia el contacto", expresó el especialista. En tanto, George Dvorsky, bioeticista y futurista canadiense, afirmó que pueden haber miles de especies desconocidas que no tengan una buena intención, por eso hay que reflexionar sobre una "multitud de escenarios" para que no terminen siendo una amenaza para los que transitan en la Tierra.

Por el lado de quienes investigan a fondo la carta de la NASA, consideraron que extraterrestres que estén en un nivel más avanzado seguramente hubieran colaborado para llegar a una comunicación entre las diferentes especies. "Por lo tanto, sabrá de la importancia de la paz y de la colaboración", añadieron.

De qué se trata la carta "Beacon in the Galaxy"

Utiliza un código binario, tiene 13 partes y 25.500 bytes. Indica el lugar exacto en la Vía Láctea y la posición de la Tierra, y de ser aprobado, será enviado desde un radiotelescopio esférico en China. El primer mensaje al espacio fue en 1974, redactado por Carl Sagan y Frank Drake.