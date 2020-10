El diario La Nación está en un período de tensión por la guerra entre los hermanos Mitre por el control del histórico matutino argentino. Tras la muerte de Bartolomé Mitre, sus hijos llevaron el conflicto al terreno legal y Esmeralda Mitre muestra que no tiene intenciones de ceder en su intereses.

La mediática estuvo en el programa "Informados de todo", por América TV, donde le consultaron por la herencia que dejó su padre: "Hay cuentas afuera que ya la jueza falló a favor nuestro. Es un dinero que no se puede gastar, que hay que encontrarlo. Mi padre dejó las cosas desprolijas".

"No hubo ningún legado de tu papá, ya que tenían una confianza tan estrecha", le repreguntaron, a lo que la exparticipante del Cantando 2020 respondió: "Yo sentí el legado, de hecho mi abogado era el abogado de él. Y puede contar lo que papá quería".

Y agregó, en relación a su interés con el diario La Nación: "A mi no me interesa los puestitos, lo digo con todo amor, sentarme por ahí a pedirme un café. Quiero rearmar un diario que no está bien y que no da dividendos".

Esmeralda Mitre, en guerra con sus hermanos

Esmeralda Mitre, hija del recientemente fallecido Bartolomé Mitre, contó las peleas que tiene con tres de sus hermanos, por el futuro del Diario La Nación. “Traté de ir por las buenas, pero cuando la gente quiere guerra…”, expresó Mitre y dio detalles sobre la interna familiar.

El conflicto con los hijos de Dolores González Alzaga, la primera esposa de Bartolomé Mitre, es que “abrieron la sucesión sin avisarle y en feria judicial” además del destrato contra la madre de Esmeralda, Blanca Álvarez de Toledo. “Están yendo contra todos los dividendos de mi madre”, explicó Esmeralda al tiempo que detalló que su madre vivió con Bartolomé “los años más pudientes”.

“Yo no me voy a autonominar pero lo que sí sé es que me voy a hacer cargo de entrar, de poner los pies dentro del diario”, aseguró Esmeralda, convencida.