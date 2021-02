La pandemia de coronavirus no ha terminado. La lucha de miles y miles de especialistas en salud continúa y pese a que las campañas de prevención insisten en que la gente se cuiden, hay quienes se destacan por su irresponsabilidad. Uno de ellos es Ernesto Tenembaum. El periodista contó en vivo que mantuvo contacto estrecho con una compañera de trabajo, que se hará el hisopado, pero que si el mismo le da negativo se irá de vacaciones sin cumplir el aislamiento.

En el programa que conduce en Radio con Vos, el periodista se decidió a contar que tuvo que postergar sus vacaciones porque estuvo cerca de Tamara Pettinato, compañera de trabajo que hace poco dio positivo de COVID-19: "Son las 7.52 de la mañana, vos recién te despertás y decís: '¿Qué hace Tenembaum en la radio? ¿No tendría que estar de vacaciones?'. Yo estoy en la radio, no porque tengo coronavirus sino porque tuve que suspender las vacaciones porque la que tiene coronavirus es Tamara Pettinato en la radio Pop".

Asimismo, Tenembaum indicó cómo creen que Tamara contrajo la enfermedad: "Tamara parece que se lo contagió en radio Pop. El primero que tuvo coronavirus fue Diego Korol, la Negra Vernaci, Humberto Tortonese y ahí se contagió Tamara. Yamila y yo, quienes trabajamos con Tamara la semana pasada, estamos en nuestras casas aislados".

Aun así, el testimonio del periodista que generó revuelo tuvo lugar antes de que el programa se fuera a una tanda: "Esto obliga a que, yo que me iba a ir ayer de vacaciones, me quede al sexto día posterior a que estuve con Tamara, que sería el miércoles a la noche, casi siete días después de estar con Tamara. El miércoles a la noche me voy a hisopar. Si me da negativo, como espero, ruego, rezo e imploro, el jueves me las pico por dos semanas. Si no me da negativo, y no tengo síntomas, seguiremos haciendo el programa como lo hacemos ahora. Y si me da positivo y tengo síntomas, lo seguirán haciendo los muchachos. Y si me da positivo, y tengo síntomas graves, mejor ni pensarlo, ja".

Como consecuencia, varios usuarios de las redes sociales repudiaron a Tenembaum. Uno de los usuarios le marcó la cancha al conductor e indicó: "Ernesto Tenembaum contando alegremente por radio que es contacto estrecho, que se va a hisopar y que si es negativo se va a ir de vacaciones sin cumplir el aislamiento. El combustible de la pandemia son estas flaviomendozadas más que las fiestas clandestinas".