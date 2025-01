Batalla judicial del príncipe Enrique contra diarios de Murdoch se retrasa entre caótica negociación

Miembros de los medios de comunicación se reúnen fuera del Rolls Building del Tribunal Superior en el primer día del juicio en la demanda del príncipe Enrique de Reino Unido contra News Group Newspapers de Rupert Murdoch, en Londres

El comienzo de la batalla judicial del príncipe Enrique contra el grupo periodístico británico de Rupert Murdoch se retrasó el martes en el Tribunal Superior de Londres en medio del caos provocado por negociaciones de última hora entre ambas partes.

Enrique y el antiguo legislador Tom Watson demandaron a News Group Newspapers (NGN) por supuestas actividades ilegales llevadas a cabo por periodistas e investigadores privados que trabajaban para sus diarios The Sun y el desaparecido News of the World, desde 1996 hasta 2011.

El abogado de Enrique y Watson, David Sherborne, pidió más tiempo al juez Timothy Fancourt en el inicio del juicio, que durará ocho semanas.

"Estoy seguro de que su señoría puede entender por qué podría ser necesario", dijo Sherborne sin dar más detalles.

Tras un retraso de una hora, Sherborne pidió más tiempo para continuar las discusiones. Fancourt accedió a la petición, pero dijo que debía ser el "último aplazamiento" y que los procedimientos se reanudarían por la tarde si no se llegaba a un acuerdo.

Posteriormente, Sherborne pidió otra prórroga para negociar, apoyado por el abogado de NGN, Anthony Hudson, que citó "dificultades de diferencia horaria" en una posible referencia a Enrique, que vive en California.

Fancourt dijo que no creía que los expedientes judiciales contuvieran nada que pudiera afectar a los intentos de llegar a un acuerdo, a lo que Hudson respondió que "hay otros asuntos que ocurrirán cuando empiece el juicio y que tendrán un impacto muy significativo en la dinámica del acuerdo".

Fancourt se negó a dar más tiempo a las partes y dijo que algunos de los abogados de ambas partes podrían seguir discutiendo un posible acuerdo mientras comenzaba el juicio. A la propuesta de Hudson para mantener una breve discusión en privado, el juez respondió: "No voy a empezar a celebrar audiencias secretas sobre lo que está pasando".

(Editado en español por Carlos Serrano)