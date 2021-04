Florencia Peña cruzó con dureza a Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de que el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunciara la continuidad de las clases presenciales en nivel inicial, primario y secundario, Florencia Peña hizo un descargo en sus redes en el que explicó por qué decidió que sus hijos tengan dos semanas de educación virtual, acatando la medida que anunció anteriormente Alberto Fernández.

"Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, porque entiendo que estamos en un momento crítico y que la salud esta por encima de 10 días por Zoom. Un pequeño aporte para que a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador", escribió la actriz y conductora de Flor de equipo.

Además, citó con ironía las declaraciones de Rodríguez Larreta, que pidió el uso limitado del transporte público en los horarios en los que los chicos entran y salen del colegio. "Brillante", manifestó y destacó que el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que no acató la medida del Jefe de Gobierno, tuvo un gran desempeño durante 2020 con las clases virtuales.

En la misma línea de pensamiento, Pablo Echarri también salió a expresar su descontento. "Los contagios no van a cesar, aún no llegó el verdadero frío y la segunda ola recién comienza. La jugada política de @horaciorlarreta es cruel y suicida. Y el cinismo sobre el interés en la educación y la salud pública, duele e indigna", publicó el actor.

Mientras que Nancy Dupláa, su esposa, compartió un tuit del diputado nacional por el Frente de Todos Federico Fagioli: "No hay futuro posible cuando está en riesgo la vida, @horaciorlarreta. No te confundas. La educación es prioridad cuando se la financia. No disfraces de preocupación el juego político que estás haciendo". Y agregó: "La educación es prioridad cuando se la financia...".