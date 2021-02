"La One" mostró como les están construyendo un hogar a Quiroz luego de que por una tragedia perdiese sus posesiones.

A casi un mes del temporal que destruyó la casa de Rocío Quiroz en Chascomús, Moria Casán, quien enseguida se solidarizó con la cantante, mostró los avances que se lograron en la obra gracias a las donaciones que consiguió. "Acá no hay sarasa!!!", escribió "La One" en su cuenta de Instagram, muy feliz por ayudar a la exparticipante del "Cantando 2020".

"Felicitaciones, Rocío. Gracias Dr. Andrés Sánchez Ibarra por hacer esto posible!!! El Amor es Acción diría la Madre Teresa de Calcuta y acá no hay sarasa!!!", escribió "La One" junto a un video el que se registró el progreso de la construcción que se logró con el millón de pesos que ofreció su amigo abogado.

"Estoy feliz, yo y mi familia. Quiero agradecerle a Moria por presentarme a esta persona, el doctor Sánchez Ibarra, que hizo esto posible. Es mi ángel guardián, apareció en el momento justo", dijo la cantante tropical en la grabación.

Cabe recordar que la mañana del 11 de enero, Rocío estaba en su hogar junto a su familia cuando el techo se derrumbó. "¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, Almita -su bebé de seis meses-, mi amigo el "Torra" y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, ¡una explosión muy grande!", relató semifinalista de "Cantando 2020".

Conmovida, Moria le ofreció su casa de Parque Leloir para que se instale junto a su familia y pidió que hagan donaciones para ayudarla a recuperar su casa. "Le mando un beso a Rocío y espero que como hay tanta gente generosa en nuestro país, la puedan ayudar con materiales para la construcción de la casa, todo lo que puedan dar, un poquito uno, un poquito otro y así todo se puede lograr", comenzó "La One".

Y agregó: "Cualquier cosa, yo tengo una casita detrás de la mía que se la puedo prestar, si quiere venir en estos días, hasta que tenga una casa buena, tiene todas las comodidades. Leloir está un poco más cerca de Chascomús y si no tiene coche, le pongo chofer, le pongo todo para que se sienta como una reina". Finalmente, en solo unas semanas pudieron reparar gran parte de la estructura del hogar familiar de Quiroz y se estima que en poco tiempo podrán volver a instalarse allí.