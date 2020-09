Los cruces entre los dirigentes de la política argentina se hacen cada vez más comunes en las redes sociales. Alguno tira alguna chicana y otro le responde. Así se generan largas conversaciones con críticas y fuertes cruces a la vista de todo el mundo. Esta vez, Miguel Boggiano compartió a través de Twitter un video de una señora que había robado en un supermercado. Y ante esto, Aníbal Fernández respondió duramente.

El CEO de Carta Financiera escribió, junto a lo publicado, un polémico mensaje en contra del Gobierno Nacional: "No tengo dudas de que esta mujer votó a Alberto. Y seguramente cobre algún plan". Los comentarios tras el tuit variaron entre algunos mensajes que apoyaron la idea y apuntaron contra el peronismo mientras que otros lo chicanearon diciendo que "aprendió del macrismo".

Lo cierto es que, por la noche, el ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner disparó munición pesada al citarlo. "Esta señora cometió el delito de hurto. Debe pagar por ello, ya que es un delito contra la propiedad. Tu padre fue expulsado por beneficiar a un señor culpable del delito de evasión y contrabando agravado. Si, el mamerto. Has acertado...", manifestó.

Fernández se refiere a la destitución del juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, en septiembre del 2005. Con más votos de los necesarios según la ley, el Senado decidió destituirlo al considerarlo culpable de mal desempeño de sus funciones en 6 de los 14 cargos que se le imputaron por su labor en las causas Meller, Dragonetti de Román y Macri.

El cruce no termino allí. Y Boggiano volvió a responder: "Aníbal, ¿qué haces tanto tiempo? Debes estar preocupado para meterte con mi padre. Tu jefe lo sacó para parasitar al Poder Judicial y que no lo metan preso a él. Todo lo que vos digas, está siempre mal. Cariños", escribió. El de Quilmes todavía no contestó, ¿habrá tercer round?