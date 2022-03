Alguien está jugando a Jumanji: una ciclista fue embestida por un ñandú

Peligro en la calles tras el avistamiento de un ñandú suelto en Ranchos, ave protagonista de un terrible accidente.

Las calles de Ranchos, provincia de Buenos Aires, vivieron una situación de película tras el peligroso accidente que ocasionó un ñandú suelto, que interceptó a una ciclista. El animal pampeano irrumpió en la cotidianeidad urbana y la situación podría haber terminado mucho peor.

Las cámaras del lugar captaron el momento exacto en que el ave impactó contra una ciclista que no vio el animal. La colisión terminó con la mujer despatarrada en la calzada y con el ñandú aturdido. A los pocos segundos, el ave recuperó estabilidad y se marchó a paso veloz.

Testigos del accidente indicaron que el ñandú se habría escapado de una quinta cercana y encaró hacia la ciudad, con el rumbo perdido. Tanto el animal como la ciclista se encuentran fuera de peligro.

Video viral: aseguran que un OVNI visita las playas de Pinamar cada noche

Los vecinos de la localidad de Valeria del Mar, ubicada en la ciudad costera de Pinamar, aseguran haber presenciado la visita de un OVNI sobre la playa. En las últimas horas, un video grabado por un residente se volvió viral en las redes. En este clip podía verse una luminiscencia sobre el cielo nocturno la cual, por el momento, está catalogada como un OVNI.

El video del Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue investigado por el periodista Cristian Echeverría. El comunicador se contactó con varios habitantes de la zona costera quienes aseguraron que esa luz con forma circular sobrevolaba las playas de forma recurrente. "Esto me lo cuenta un amigo de Cariló, que es cocinero y me dice que entre las dos y las tres de la mañana estaba observando estas luces extrañas, que emitían los colores rojo, azul y verde, y que en un momento se desvanecía en el aire", expresó el periodista en diálogo con Infocielo.

En esta misma entrevista, Echeverría contó que otro vecino aseguró que "el fenómeno se repite todos los días entre las tres y cuatro de la madrugada a unos 40 kilómetros de la costa de Valeria del Mar". "Desde que publiqué la noticia en las redes sociales, me empezaron a hablar muchísimos vecinos, que me mandaban fotos, videos y me contaban que habían visto objetos no identificados de similares características", amplió el periodista sobre le gran llegada que tuvo su investigación.