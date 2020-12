El humorista se excusó en Twitter argumentando que a él le gusta el "humor negro".

Luego de la olla que destaparon algunos jugadores de Los Pumas con un archivo de violentos tuits cargados de odio, discriminación y xenofobia, usuarios de las redes expusieron a varios influencers y personajes de los medios por acciones similares. Uno de ellos fue el humorista y ex conductor de "Últimos cartuchos" Migue Granados, que quedó expuesto tras escribir cosas como "pedazo de gorda embarazada". Justificando su manera de hacer humor, Granados publicó un polémico descargo: "Al que no le guste, no me siga".

Tanto Nati J como Marley quedaron en la cuerda floja ante el archivo, que rescató tuits xenófobos y discriminatorios. Tras la indignación unánime por los tutis de Pablo Matera, capitán de la Selección argentina de rugby Los Pumas, y otros jugadores del equipo, las redes iniciaron un escrache en el que cayeron varios famosos. "Metételos en el orto, pedazo de gorda embarazada corte Mabel", fueron las palabras de Migue Granados hacia una persona que optó por borrar su publicación original. Este y otros mensajes pusieron en el ojo de la tormenta al hijo de Pablo Granados.

"Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo pero tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé. Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo", se excusó, en un polémico descargo donde aclaró que no cambiará su forma de hacer humor.

En el hilo de tuits, Granados aportó: "Los que no fueron chistes y fueron solo ofensivos. Están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan".

Las palabras de quien recientemente condujo junto a Martín Garabal el ciclo radial "Últimos cartuchos" (Vorterix) reavivaron el debate sobre los límites del humor y las líneas éticas sobre algunos tópicos y temáticas para hacer reír.