Julio Ernesto López fue acusado de misógino por un comentario que hizo sobre la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El panelista de TN Julio Ernesto López fue acusado de misógino y agresivo por un comentario que hizo sobre la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El periodista compartió una imagen en la que se la ve a la ex funcionaria macrista tomando una damajuana. Lo que no se esperó es que recibiría una ola de insultos por parte de usuarios votantes de Cambiemos.

Rápidamente, el posteo de López se viralizó y recibió cientos de comentarios marcándole que estaba faltándole el respeto la ex ministra. Lejos de reconocerlo, López mantuvo su postura, dijo que "era gracioso" y destacó la hipocresía por parte de los usuarios macristas.

"Si pones ALBERTO TITERE esta bien y te aplauden Si pones Bullrich con una damajuana sos un misogeno (sic)", marcó el panelista de TN y Lanata sin Filtro y fulminó a quienes lo critican: "Vayan a lavarse el ort*".

Por la polémica, López fue tendencia en Twitter e hizo un furioso descargo. "Para los que llegaron tarde, sí, soy tendencia porque asumo que soy misógino, racista, mala persona, homofóbico y radical. Pero jamás seré un subordinado a la corrección política que los enfermos de Twitter pretenden hacer", expresó contundente.

Más tarde, hizo referencia al insólito disfraz de presa que utilizó Bullrich en su acto en Formosa. "Sáquenme el Twitter te lo pido por favor", escribió López, desbordado por la situación.

Insólito: Patricia Bullrich se disfrazó de presa en Formosa

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscó ser el centro de atención este lunes por la noche, cuando se vistió con un insólito disfraz de "presa" en un acto del que participó en Formosa para intentar posicionarse al frente de las protestas en la provincia por las medidas sanitarias contra el coronavirus.

El insólito disfráz de Patricia Bullrich que usó en su acto en Formosa.

"Es una especie de cárcel social", intentó esbozar para justificar su vestimenta. "Les controlan las redes sociales. Los siguen de distintos lugares. Aquí se fue construyendo un régimen a fuego lento, en 25 años", agregó la ex funcionaria macrista, que en un video sostuvo que el oficialismo supuestamente había cortado la ruta para impedirles la llegado a Clorinda.