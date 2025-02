El multimillonario Musk dice no estar interesado en adquirir TikTok

Foto de Archivo: Ilustración de un modelo en miniatura impreso en 3D de Elon Musk y el logotipo de TikTok

El multimillonario Elon Musk dijo que no estaba interesado en comprar TikTok, la popular aplicación de videos cortos que Estados Unidos ha estado tratando de prohibir por motivos de seguridad nacional con su propietario chino ByteDance.

Los comentarios de Musk, realizados a finales de enero, fueron publicados en Internet el sábado por The WELT Group, una parte de la empresa alemana de medios de comunicación Axel Springer SE, que organizó una cumbre, en la que el jefe de Tesla se unió a la conferencia a través de video.

"No he presentado una oferta por TikTok", dijo Musk una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que estaba abierto a que Musk comprara la aplicación si quería hacerlo.

"No tengo ningún plan sobre lo que haría si tuviera TikTok", dijo Musk, añadiendo que no utiliza la aplicación de videos cortos personalmente y que no estaba familiarizado con el formato de la aplicación.

"No estoy deseando adquirir TikTok, no adquiero empresas en general, es bastante raro", dijo Musk, añadiendo que su multimillonaria adquisición de la plataforma de redes sociales Twitter, ahora llamada X, fue inusual.

"Normalmente construyo empresas desde cero", dijo Musk.

El presidente republicano firmó un decreto para retrasar la aplicación de la prohibición de TikTok, cuyo cierre estaba previsto para el 19 de enero.

ByteDance tenía de plazo hasta enero para vender los activos estadounidenses de la aplicación o enfrentarse a una prohibición estadounidense, tras la preocupación de los legisladores de que TikTok plantea riesgos para la seguridad nacional porque China podría obligar a la empresa a compartir los datos de sus usuarios estadounidenses. TikTok ha negado que haya compartido o vaya a compartir datos de usuarios estadounidenses.

Apple y Google no han vuelto a incluir a TikTok en sus tiendas de aplicaciones desde que entró en vigor la ley estadounidense. TikTok dijo el viernes que estaba permitiendo a los usuarios estadounidenses de Android descargar y conectarse a la aplicación a través de kits de paquetes en su sitio web, en un esfuerzo por eludir las restricciones impuestas a la popular plataforma en el país.

Trump ha dicho que estaba en conversaciones con varias personas sobre la compra de TikTok y que probablemente tomaría una decisión sobre el futuro de la aplicación este mes.

Con información de Reuters