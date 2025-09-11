Malas noticias para Milei: el Turco Asís adelantó qué pasará si el Gobierno no cambia el rumbo.

Jorge "El Turco" Asís realizó un contundente análisis sobre las internas en el espacio de La Libertad Avanza, tras el traspié electoral del oficialismo en las Elecciones de la Provincia de Buenos Aires. El analista político adelantó, según su criterio, qué es lo que le pasará a Javier Milei si no cesan los conflictos.

En una batalla libertaria que denominó "TERRITORIALES CONTRA VIRTUALES", El Turco Asís aseguró que una interna entre Karina Milei y Santiago Caputo podrían generarle a Javier Milei problemas tales que podrían derivar en un destino de "juicio político" o "apelaciones sigilosas hacia la Asamblea Legislativa".

En su cuenta de X, El Turco Asís escribió: "TERRITORIALES CONTRA VIRTUALES. Lejos de haberse apaciguado, la guerra entre los Territoriales de Karina, La Pastelera Prodigiosa, y los Virtuales de Santiago Caputo, El Neo Giacomini, se encuentra en el estado cínico de la convivencia tolerable. Para masacrar segundas líneas a través de medios instrumentales. Degradan al territorial Sebastián Pareja como bardean al virtual Daniel Parisini. Bandas unidas por la adversidad al “kirchnerismo” que los humilló con la goleada electoral".

Según El Turco Asís, Victoria Villarruel no querrá llegar a "instancias" finales

"Más que por el apasionamiento de la motosierra que el Panelista enarbola con la oralidad estancada en la utopía del superávit que impone la “lógica represiva de vetar”. Línea estricta que los condujo hacia la derrota que castiga el atributo de la crueldad. Estilo de conducción que los planchó en el laberinto que sugiere el destino temible del juicio político o a las apelaciones sigilosas hacia la Asamblea Legislativa. Instancias que Victoria Villarruel, La Cayetana, hará lo imposible por evitar. Como jurar pronto -sin ir más lejos- 'por Dios y por la Patria'. Ampliaremos", cerró El Turco Asís.