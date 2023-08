Tras el video de la botella, Massa demostró un nuevo superpoder al quedar encerrado en un ascensor

El precandidato presidencial y parte de su equipo quedaron varados en un ascensor y rápidamente, puso sus manos a la obra. "Esto lo soluciona Sergio Massa", asegura la voz en off.

El precandidato presidencial por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, continúa con sus recorridos en medio de la campaña electoral y palpitando lo que serán las elecciones 2023. En medio de las diferentes recorridas y encuentros, ocurren vicisitudes que -al parecer- no son problema para el titular de Hacienda. Esta vez, quedó retratado en sus redes sociales: "Esto lo soluciona Sergio Massa".

A través de su cuenta oficial de TikTok, donde se encuentra muy activo en las últimas semanas y se muestra en constante diálogo con la gente, el ministro contó que se quedó encerrado en un ascensor junto a diferentes miembros de su equipo. "Otro quilombo más para arreglar", dijo tomándoselo con algo de gracia y desde su equipo de comunicación compararon al candidato con el accionar de Batman. Incluso, musicalizaron el video con la histórica canción del superhéroe creada por el artista Neal Hefti en la década de los '60.

En el video, Massa comienza a analizar la puerta del ascensor y a buscar una forma para liberar a su equipo del encierro. Después de un rato, el video muestra como todos salen sanos y salvos. "Nos encerraron ustedes", dice entre risas el ministro, señalando a las personas del lugar. "¿Quién lo solucionó? ¡Sergio Massa!", dice una voz en off pero el dirigente aclara que lo hizo un tal Martín.

No es la primera vez que el precandidato presidencial protagoniza un episodio similar donde sus "superpoderes" se hacen notar. Años atrás, durante el 2017, se hizo viral un video en redes sociales donde se lo ve junto a Graciela Camaño, quien se encontraba exponiendo, durante una sesión en el Congreso de la Nación. En aquel momento, lideraba el Frente Renovador y ocupaba una banca como diputado nacional.

Mientras la actual legisladora del Interbloque Federal daba su discurso, se observa a Massa mirando fijamente una botella de agua que, repentinamente, comienza a moverse sola. Tras unos segundos, la botella se cae y el ministro sonríe pícaramente, con una mueca de satisfacción, como si la hubiese tirado con su mente. "Es el elegido", rezaba el video viralizado por un usuario.

En noviembre pasado, durante la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el titular de Hacienda explicaba que durante las últimas semanas del mes caerían lluvias en el país. "No soy vidente ni mucho menos, sigo los mapas satelitales del INTA", dijo entre risas, asegurando que no tenía ningún tipo de poder sobrenatural. "No tengo... Lo de la botellita es mentira, no la volteé con la mirada", completó.

Por su parte, en diálogo con Rebord en una edición de El Método, dio detalles y la explicación de lo ocurrido: la botella estaba apoyada entre la banca de Camaño y unas carpetas de la diputada; mientras hablaba, las golpeaba con su antebrazo sin querer y por eso Massa especuló con que podía caerse. ¿Y la sonrisa? La botella estaba mal tapada, entonces cuando cayó mojó a Felipe Solá -que se encontraba sentado adelante-.